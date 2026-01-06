Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Спорт
06 января 2026 18:00Турнир по стрельбе из пневматического оружия прошел в Нижнем Новгороде
06 января 2026 17:26Экс-тренер "Пари НН" Виктор Ганчаренко возглавил сборную Беларуси
05 января 2026 18:15Волейболисты "Горького" всухую уступили "Белогорью" на выезде
05 января 2026 16:34"Торпедо-Горький" начал 2026 год с победы над "Химиком"
05 января 2026 09:45Баскетболисты "Пари НН" одержали первую победу в 2026 году
04 января 2026 19:49"Торпедо" проиграло "Спартаку" в первом домашнем матче 2026 года
03 января 2026 15:21Известного самбиста Вячеслава Кочугова прооперировали в Нижнем Новгороде
30 декабря 2025 22:05Нижегородское "Торпедо" потерпело третье поражение подряд
29 декабря 2025 20:00ЦУРС запустил сайт с календарем матчей и новостями нижегородских клубов
29 декабря 2025 19:41Гончарук о работе с Исаковым: "Алексей Геннадьевич может дать люлей"
Спорт

Экс-тренер "Пари НН" Виктор Ганчаренко возглавил сборную Беларуси

06 января 2026 17:26 Спорт
Экс-тренер Пари НН Виктор Ганчаренко возглавил сборную Беларуси

Фото: АБФФ

Бывший главный тренер "Пари Нижний Новгород" Виктор Ганчаренко назначен главным тренером национальной сборной Беларуси. Его кандидатура была утверждена на заседании исполкома АБФФ 6 декабря.  

Контракт со специалистом рассчитан на четыре года. Вместе с Ганчаренко в тренерский штаб сборной войдет и Александр Ермакович, ранее работавший с ним в "Пари НН".

48-летний специалист имеет более чем десятилетний опыт работы в России. За это время он возглавлял ЦСКА, "Краснодар", "Урал" и "Пари НН".

Напомним, октябре 2024 года Ганчаренко подписал двухлетний контракт с нижегородским клубом. Команда находилась в кризисе, и несмотря на усилия тренерского штаба, изменить ситуацию не удалось."Пари НН" завершил сезон на 13-м месте и уступил "Сочи" в переходных матчах, покинув РПЛ.

И хотя после исключения "Химок" из турнира решением исполкома РФС нижегородский клуб сохранил место в лиге, контракт с Ганчаренко был расторгнут в июне 2025 года. Вслед за ним клуб покинул и весь тренерский штаб.

Ранее сообщалось, что руководство "Пари НН" предложило лучшему нападающему клуба Хуану Боселли новый контракт и ожидает его решения.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Спорт ФК Пари НН Футбол
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
