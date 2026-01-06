Экс-тренер "Пари НН" Виктор Ганчаренко возглавил сборную Беларуси Спорт

Фото: АБФФ

Бывший главный тренер "Пари Нижний Новгород" Виктор Ганчаренко назначен главным тренером национальной сборной Беларуси. Его кандидатура была утверждена на заседании исполкома АБФФ 6 декабря.

Контракт со специалистом рассчитан на четыре года. Вместе с Ганчаренко в тренерский штаб сборной войдет и Александр Ермакович, ранее работавший с ним в "Пари НН".

48-летний специалист имеет более чем десятилетний опыт работы в России. За это время он возглавлял ЦСКА, "Краснодар", "Урал" и "Пари НН".

Напомним, октябре 2024 года Ганчаренко подписал двухлетний контракт с нижегородским клубом. Команда находилась в кризисе, и несмотря на усилия тренерского штаба, изменить ситуацию не удалось."Пари НН" завершил сезон на 13-м месте и уступил "Сочи" в переходных матчах, покинув РПЛ.

И хотя после исключения "Химок" из турнира решением исполкома РФС нижегородский клуб сохранил место в лиге, контракт с Ганчаренко был расторгнут в июне 2025 года. Вслед за ним клуб покинул и весь тренерский штаб.

