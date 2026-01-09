Хавбек "Пари НН" Валерий Царукян проведёт зимние сборы с "Ахматом"

Фото:
Полузащитник "Пари НН" Валерий Царукян на зимние сборы присоединится к футбольному клубу "Ахмат", сообщили в пресс-службе нижегородского клуба.
Согласно информации, стороны достигли соглашения о том, что игрок проведёт первый зимний сбор в расположении грозненской команды. Это решение было принято с учётом пожеланий самого футболиста.
Валерий Царукян будет находиться в "Ахмате" до 19 января. Если клубы договорятся о переходе прав на полузащитника, "Пари НН" уведомит об этом позже.
Как ранее сообщал Metaratings.ru, Царукян может покинуть команду в ближайшее зимнее трансферное окно. По информации от инсайдеров, футболист выразил недовольство своим игровым временем и рассматривает возможность перехода в другой клуб.
Хавбек присоединился к нижегородцам в январе 2024 года. В текущем сезоне он принял участие только в 6 матчах, поскольку из-за травмы, полученной в июле, пропустил 13 игр. Он вернулся в строй только в конце сентября.
По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Валерия составляет 300 тысяч евро. Его контракт с "Пари НН" действует до 30 июня 2027 года, однако желание Царукяна получить больше игрового времени может стать решающим фактором в его будущем.
