Экс-капитан "Пари НН" Кирилл Гоцук подписал контракт с "Торпедо" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Бывший капитан ФК "Пари Нижний Новгород" Кирилл Гоцук подписал контракт с московским "Торпедо". Клуб выступает в Первой лиге России.

33-летний защитник будет играть под 24-м номером.

Напомним, Гоцук покинул нижегородскую команду летом 2025 года по окончании срока контракта.

За пять с половиной лет в составе "парижан" он прошел путь от Первой лиги до Российской премьер-лиги и стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. На счету футболиста 168 игр за "Пари НН", из которых 104 — на уровне РПЛ. За это время он отметился 14 голами и 10 результативными передачами.

После ухода из нижегородского клуба защитник перешел в турецкий "Серик Беледиеспор". Однако в декабре Гоцук расторг контракт с командой из-за задержек заработной платы.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Пари НН" Валерий Царукян проведет зимние сборы в составе "Ахмата".