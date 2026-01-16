Транспортные карты начнут продавать в нижегородских супермаркетах и на вокзалах Общество

В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к полному переходу общественного транспорта на безналичную оплату. С 1 июля в автобусах, трамваях и троллейбусах нельзя будет расплатиться наличными — проезд станет возможен только по транспортной карте или с помощью других безналичных средств.

Как сообщил замминистра транспорта региона Денис Рябинин в интервью ГТРК "Нижний Новгород", в настоящее время в городе расширяется сеть точек, где можно приобрести и пополнить транспортную карту. Таких пунктов уже 280.

По его словам, в ближайшие месяцы карты появятся в местах с высокой проходимостью — на железнодорожных и автовокзалах, в аэропорту, а также в сетевых магазинах "Пятёрочка" и "Спар". Это позволит любому пассажиру, даже не имеющему карты, приобрести её за наличный расчёт перед поездкой.



Замминистра также подчеркнул, что речь не идёт об исключении наличных денег из оборота. Оплата наличными будет возможна, но только в специальных пунктах — аналогично тому, как это организовано в метро: проезд оплачивается заранее, а не в самом транспорте.

Переход на безналичную систему связан с рядом факторов. Водителям не придётся отвлекаться на приём денег и выдачу сдачи, что повысит безопасность движения. Кроме того, по статистике, всё больше пассажиров предпочитают безналичный способ оплаты.



Напомним, изначально планировалось полностью отказаться от наличной оплаты с 1 ноября 2025 года, однако нововведение перенесли на 1 июля, чтобы обеспечить плавный переход и дать пассажирам время подготовиться.

