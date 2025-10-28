Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
28 октября 2025 13:28 Общество
28 октября 2025 13:28 Общество
Нижний Новгород переходит на безналичную оплату проезда с 1 ноября

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

С 1 ноября 2025 года общественный транспорт Нижнего Новгорода переходит исключительно на безналичную оплату проезда. Пассажиры смогут воспользоваться банковской или транспортной картой. Изменения касаются только областного центра. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автодорог Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что такое решение связано сразу с несколькими факторами. Прежде всего, это вопрос безопасности: когда водитель отвлекается от дороги, чтобы принять деньги и выдать сдачу пассажиру, сильно возрастает риск ДТП. Кроме того, востребованность оплаты наличными в городе минимальна. Сейчас абсолютное большинство поездок в общественном транспорте оплачивается безналичным способом: ежедневно в Нижнем Новгороде совершается свыше 800 тысяч поездок, 95,7% — по безналичной оплате. 

Те, кто привык расплачиваться за проезд наличными, смогут пополнять транспортные карты. А в целом в городе существует множество способов безналичной оплаты поездок в общественном транспорте. Самые популярные из них:

• Транспортная карта "Ситикард" — пластиковая карта с функцией электронного кошелька и бесплатной пересадкой. Подходит для поездок в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, на канатной дороге и городской электричке. Есть также тариф «Электронный кошелек с бесплатной пересадкой 60 мин./90 мин.» для тех, кто точно знает свой маршрут и количество поездок. Стоимость активации карты — 100 рублей.

• Виртуальная транспортная карта — цифровая версия "Ситикард", доступная в приложении "СИТИКАРД" на Android. Позволяет оплачивать проезд телефоном с NFC без подключения к интернету.

• Карта жителя Нижегородской области — персональная карта для школьников, студентов и льготных категорий граждан. Доступна и в мобильном приложении.

• Банковские карты — универсальный способ оплаты разовой поездки в любом виде общественного транспорта.

• Сервис Mir Pay — оплата смартфоном с операционной системой Android, к которой привязана банковская карта.

• Биометрия — доступна для оплаты поездки в нижегородском метрополитене.

В минтрансе отметили, что наличные продолжат принимать только в кассах метрополитена.

Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило, что с 1 ноября 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода вырастет с 35 до 40 рублей при безналичной оплате. Инициативу о повышении внесли перевозчики, включая ООО "Мещеряков и Компания", ООО "Транс-НН" и ООО "Конка".

Как отметили в региональной службе по тарифам, пересмотр цен связан с прогнозной инфляцией — ростом стоимости топлива и увеличением зарплат водителей. 

Последний раз стоимость проезда в Нижнем Новгороде менялась более года назад, в июле 2024-го. На сегодняшний день она является одной из самых низких среди городов-миллионников России: к примеру, в Омске (45 рублей), Краснодаре (50 рублей), Красноярске (48 рублей), Казани (43 рублей) она гораздо выше, а в Перми (40 рублей) и Новосибирске (40 рублей) сопоставима со стоимостью, устанавливаемой с 1 ноября в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Минтранс Общественный транспорт проезд
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
