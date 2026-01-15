Расписание автобуса № 111 изменили в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде внесли изменения в расписание автобусного маршрута № 111, соединяющего завод НИТЕЛ и деревню Комарово.

Как сообщили в Центре развития транспортных систем региона, корректировки затронули время отправления последних рейсов.

Теперь автобус от завода будет отправляться в 21:40, а из деревни Комарово — в 22:00.

