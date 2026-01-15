Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Расписание автобуса № 111 изменили в Нижнем Новгороде

15 января 2026 17:38 Общество
Расписание автобуса № 111 изменили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде внесли изменения в расписание автобусного маршрута № 111, соединяющего завод НИТЕЛ и деревню Комарово.

Как сообщили в Центре развития транспортных систем региона, корректировки затронули время отправления последних рейсов.

Теперь автобус от завода будет отправляться в 21:40, а из деревни Комарово — в 22:00.

Напомним, недавно в Нижнем Новгороде запустили новый автобусный маршрут №52, который частично дублирует приостановленные трамваи №3 и №21.

Ранее сообщалось, что за 2025 год безбилетники нижегородского транспорта выплатили 1,5 млн рублей штрафов.

