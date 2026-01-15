Расписание автобуса № 111 изменили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде внесли изменения в расписание автобусного маршрута № 111, соединяющего завод НИТЕЛ и деревню Комарово.
Как сообщили в Центре развития транспортных систем региона, корректировки затронули время отправления последних рейсов.
Теперь автобус от завода будет отправляться в 21:40, а из деревни Комарово — в 22:00.
Напомним, недавно в Нижнем Новгороде запустили новый автобусный маршрут №52, который частично дублирует приостановленные трамваи №3 и №21.
Ранее сообщалось, что за 2025 год безбилетники нижегородского транспорта выплатили 1,5 млн рублей штрафов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+