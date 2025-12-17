Отмену налички в нижегородском транспорте перенесли на полгода Общество

Фото: Анастасия Назарова

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области провел внеочередное заседание, на котором обсудил инициативу губернатора Глеба Никитина о постепенном переходе на безналичную оплату проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода.

Основная цель инициативы — повысить безопасность на дорогах, исключив необходимость для водителей отвлекаться на расчеты с пассажирами, а также обеспечить прозрачность финансовых потоков в сфере перевозок. Представители регионального правительства представили данные, согласно которым лишь около 3% пассажиров — порядка 12 тысяч человек в день — продолжают пользоваться наличными. Для них в городе уже функционируют около 300 пунктов, где можно приобрести или пополнить транспортную карту за наличные средства.

В ходе обсуждения депутаты поддержали предложение главы региона о переносе срока вступления закона в силу с 1 января на 1 июля 2026 года. Поправка была внесена по инициативе фракции "Единая Россия" и направлена на обеспечение более плавного перехода к новой системе оплаты.

По мнению парламентариев, шесть дополнительных месяцев позволят провести широкую информационную кампанию, расширить сеть точек пополнения транспортных карт, включая магазины розничной торговли, а также проработать решения на случай, если безналичная оплата окажется невозможной, например, при отсутствии интернета.

"Наша задача — не просто принять закон, а сделать его удобным для людей. Безопасность и цифровизация — важны, но нельзя игнорировать обеспокоенность граждан. Перенос сроков — это разумный шаг, чтобы система стала доступной и понятной каждому", — отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков добавил, что необходимо предусмотреть возможность покупки и пополнения карт в ключевых точках — на вокзалах, в аэропорту, гостиницах и туристических центрах. Это особенно важно для гостей города, чтобы они не испытывали трудностей при пользовании общественным транспортом.

В результате обсуждения была выработана компромиссная позиция, учитывающая как цели модернизации транспортной системы, так и интересы горожан. Обновлённый проект закона будет направлен на дальнейшее рассмотрение в Законодательное собрание региона.

Напомним, что изначально нововведение должно было вступить в силу с 1 ноября текущего года. Затем власти предложили переходный период до 1 января 2026 года.

В Арзамасе, Дзержинске и на Бору отмена оплаты проезда в автобусах наличными произойдет только с 1 января 2028 года.