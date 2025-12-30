Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Проезд в общественном транспорте Дзержинска подорожает с 1 января

Проезд в общественном транспорте Дзержинска подорожает с 1 января

Жителей Дзержинска ожидает повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте. Как сообщили в городской администрации, с 1 января 2026 года тариф на поездку в автобусах и троллейбусах увеличится до 38 рублей.

Новая цена будет фиксированной вне зависимости от способа оплаты — наличными или банковской картой. Также изменения коснутся провоза багажа, который теперь оплачивается по тому же тарифу.

В настоящее время стоимость проезда в транспорте МУП "Экспресс" составляет 32 рубля при оплате картой и 34 рубля при оплате наличными. При этом у частных перевозчиков цена уже составляет 40 рублей за поездку.

Напомним, что в ноябре 2025 года стоимость проезда на пригородных автобусах повысилась в Городецком округе. С 1 ноября 2025 года проезд в автобусах Нижнего Новгорода подорожал до 40 рублей.

Также сообщалось, что оплату наличными с 1 января 2028 года хотят отменить в Дзержинске, Арзамасе и на Бору.

