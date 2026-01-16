Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 января 2026 17:30Telegram не заблокируют, пока он остаётся единственной альтернативой MAX
16 января 2026 17:21Пострадавший от взрыва дом №37 на Фучика ждут геофизические испытания
16 января 2026 17:06ВТБ Мобайл расширил географию присутствия до 50 регионов России
16 января 2026 17:02Власти ищут подрядчика для обслуживания туалетов на нижегородских кладбищах
16 января 2026 16:45Путин сменил председателя Московского райсуда в Нижнем Новгороде
16 января 2026 16:26Россельхознадзор потребовал расчистить 199 гектаров земли в Тонкинском округе
16 января 2026 16:10Ледовая переправа заработала между Нижегородской областью и Чувашией
16 января 2026 16:01Еще в двух нижегородских населенных пунктах ввели карантин по бешенству животных
16 января 2026 15:53Ряд нижегородских улиц перекроют из-за крещенских купаний в ночь на 19 января
16 января 2026 15:30НСА продолжает подготовку биоочистки после реконструкции
Общество

Ледовая переправа заработала между Нижегородской областью и Чувашией

16 января 2026 16:10 Общество
Ледовая переправа заработала между Нижегородской областью и Чувашией

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Региональное управление МЧС сообщило, что между Нижегородской области и Чувашией заработала ледовая переправа. 

Переправу село Наваты - город Шумерля на реке Суре открыли с 16 января. 

По данным спасателей из Чувашии, протяженность переезда составляет 150 метров. Ездить по ледовой переправе разрешено только легковому транспорту без пассажиров. 

Кроме того, установлен скоростной режим — не более 10 км/ч. Водителей просят быть внимательнее при движении. 

Ранее сообщалось, что ремонт путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде завершат в 2026 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
зима Мосты МЧС
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2026 07:00Нижегородские власти добиваются софинансирования на пятый мост через Оку
13 января 2026 12:50Паромная переправа в Павлове приостановит работу 14 января
02 января 2026 10:28Минтранс рассказал, как идет ремонт наплавного моста в Павлове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных