Ледовая переправа заработала между Нижегородской областью и Чувашией Общество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Региональное управление МЧС сообщило, что между Нижегородской области и Чувашией заработала ледовая переправа.

Переправу село Наваты - город Шумерля на реке Суре открыли с 16 января.

По данным спасателей из Чувашии, протяженность переезда составляет 150 метров. Ездить по ледовой переправе разрешено только легковому транспорту без пассажиров.

Кроме того, установлен скоростной режим — не более 10 км/ч. Водителей просят быть внимательнее при движении.

