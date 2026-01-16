Ледовая переправа заработала между Нижегородской областью и Чувашией

Фото:
Региональное управление МЧС сообщило, что между Нижегородской области и Чувашией заработала ледовая переправа.
Переправу село Наваты - город Шумерля на реке Суре открыли с 16 января.
По данным спасателей из Чувашии, протяженность переезда составляет 150 метров. Ездить по ледовой переправе разрешено только легковому транспорту без пассажиров.
Кроме того, установлен скоростной режим — не более 10 км/ч. Водителей просят быть внимательнее при движении.
Ранее сообщалось, что ремонт путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде завершат в 2026 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+