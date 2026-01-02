Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Общество

Минтранс рассказал, как идет ремонт наплавного моста в Павлове

02 января 2026 10:28
Минтранс рассказал, как идет ремонт наплавного моста в Павлове

Фото: минтранс Нижегородской области

В Павловском округе продолжаются восстановительные работы на наплавном мосту через реку Оку, поврежденного из-за сильного ледохода в ночь на 15 декабря. Об этом сообщили в региональном минтрансе. 

На текущий момент рабочие завершили демонтаж поврежденных бетонных конструкций. Вместо них установлены два ряда новых свай. Сейчас ведется монтаж армокаркаса для будущей плиты устоя, а также обрезка шпунтовых стенок по проектным отметкам.

В минтрансе подчеркнули, что работы ведутся в интенсивном режиме, однако точные сроки завершения пока не называются.

"Работа кипит, чтобы как можно быстрее вернуть мост в строй! Мы понимаем, как это важно для всех жителей района. Главный вопрос: "Когда заработает?" Стараемся завершить работы в максимально сжатые сроки", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура нашла почти 40 нарушений при ремонте Городецкого гидроузла. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

