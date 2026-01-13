Паромная переправа в Павлове приостановит работу 14 января Общество

Фото: администрация Павловского округа

Паромная переправа, соединяющая Павлово и Тумботино, временно прекратит работу в воскресенье, 14 января. Перевозки не будут осуществляться с 12:00 до 15:00 в связи с подготовительными работами по установке наплавного моста через реку Оку. Об этом сообщили представители местной администрации на своей странице в социальной сети.

Жителей призвали заранее скорректировать свои планы с учетом временного прекращения движения. Власти попросили нижегородцев заранее планировать передвижения с учетом данной информации.

Напомним, в декабре 2025 года в этом районе произошло повреждение переправы из-за интенсивного ледохода на Оке. Тогда движение по переправе Павлово — Тумботино было приостановлено. В качестве временного решения для жителей была организована бесплатная паромная переправа.

Сейчас ведутся работы по восстановлению полноценного транспортного сообщения между населенными пунктами.