Общество

Паромная переправа в Павлове приостановит работу 14 января

13 января 2026 12:50 Общество
Паромная переправа в Павлове приостановит работу 14 января

Фото: администрация Павловского округа

Паромная переправа, соединяющая Павлово и Тумботино, временно прекратит работу в воскресенье, 14 января. Перевозки не будут осуществляться с 12:00 до 15:00 в связи с подготовительными работами по установке наплавного моста через реку Оку. Об этом сообщили представители местной администрации на своей странице в социальной сети.

Жителей призвали заранее скорректировать свои планы с учетом временного прекращения движения. Власти попросили нижегородцев заранее планировать передвижения с учетом данной информации.

Напомним, в декабре 2025 года в этом районе произошло повреждение переправы из-за интенсивного ледохода на Оке. Тогда движение по переправе Павлово — Тумботино было приостановлено. В качестве временного решения для жителей была организована бесплатная паромная переправа.

Сейчас ведутся работы по восстановлению полноценного транспортного сообщения между населенными пунктами.

Мосты Павловский район Ремонтные работы
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных