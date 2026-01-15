Опубликовано расписание Крещенских богослужений в нижегородских храмах Общество

19 января в праздник Крещения Господня в 9:00 в кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится торжественное богослужение. Его возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.

По завершении Божественной литургии будет совершен чин Великого освящения воды.

В ночь с 18 на 19 января, а также в сам праздничный день, в 92 храмах Нижнего Новгорода, включая монастыри, состоятся торжественные богослужения. Расписание служб в приходах рекомендуется уточнять на местах.

Где и когда пройдут ночные литургии:

Автозаводский район

Собор святителя Николая Чудотворца, ул. Дьяконова, 15а – 18 января, 22:30

Храм святого князя Георгия Всеволодовича, б-р Южный, 18а – 18 января, 23:00

Храм великой княгини Елисаветы Феодоровны, ул. Героя Смирнова, 71б – 18 января, 23:00

Храм иконы Божией Матери "Прибавление ума", пр. Молодежный – 18 января, 23:30

Храм Рождества Пресвятой Богородицы, ул. Гнилицкая, 1а – 18 января, 23:30

Храм Святой Троицы, ул. Юлиуса Фучика, 48 – 18 января, 23:00

Храм Архистратига Михаила, ул. Мончегорская, 17а/3 – 19 января, 00:00

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, п. Новое Доскино, ул. 19-я линия, 2 – 18 января, 23:00

Канавинский район

Александро-Невский кафедральный собор, ул. Стрелка, 3А – 18 января, 23:00

Спасский Староярмарочный собор, Ярмарочный проезд, 10 – 19 января, 00:00

Храм Смоленской и Владимирской икон Божией Матери, ул. Гордеевская, 141А – 19 января, 00:00

Храм Иверской иконы Божией Матери, ул. Движенцев, 17М – 18 января, 23:00

Ленинский район

Храм иконы Божией Матери "Умиление", ул. Даргомыжского, 15В – 18 января, 23:00

Спасо-Преображенская (Карповская) церковь, ул. Суздальская, 58 – 18 января, 23:00

Храм мученика Алексия Нейдгардта, ул. Самочкина, 2 – 18 января, 23:00

Храм апостола Тимофея и мученицы Татианы, ул. Трамвайная, 79 – 18 января, 23:30

Озеро Силикатное, пр. Ленина – 18 января, 22:00 (молебен, освящение воды, купание)

Московский район

Храм иконы Божией Матери "Скоропослушница", ул. Люкина, 9д – 18 января, 23:30

Храм преподобного Серафима Саровского, ул. 50-летия Победы, 7а – 18 января, 23:30

Храм равноапостольной Нины, ул. Левинка, 1 – 19 января, 00:00

Нижегородский район

Храм Всемилостивейшего Спаса, ул. Горького, 177а – 18 января, 23:30

Храм равноапостольной княгини Ольги, ул. Верхнепечерская, 8а – 19 января, 00:00

Храм святителя Алексия Московского, Похвалинский съезд, 5а – 18 января, 23:00

Храм Преображения Господня, Слобода Печеры, 124 – 19 января, 00:00

Источник преподобного Иоасафа Печерского, Слобода Печеры, 163 – 18 января, 23:00 (освящение воды, купание)

Купель на Гребном канале, набережная Гребного канала – 18 января, 22:00 (освящение воды, купание)

Храм Собора Пресвятой Богородицы, ул. Рождественская, 34 – 19 января, 00:00

Храм мученицы царицы Александры, к.п. Зеленый город – 19 января, 00:00

Храм апостолов Петра и Павла, ул. Горького, 141а – 19 января, 00:00

Храм Вознесения Господня, ул. Ильинская, 54 – 19 января, 00:00

Храм Похвалы Пресвятой Богородицы, ул. Заломова, 21а – 19 января, 00:00

Храм Воскресения Христова, ул. Шевченко, 1а – 18 января, 23:30

Храм великомученика и целителя Пантелеимона, пр. Гагарина, 119а – 19 января, 00:00

Приокский район

Храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших", ул. Ларина, 7/1 – 19 января, 00:00

Церковь блаженной Матроны Московской, ул. А. Сахарова, 18а – 19 января, 00:00

Храм равноапостольного князя Владимира, д. Сартаково, ул. Нагорная, 1 – 19 января, 00:00

Храм святителя Спиридона Тримифунтского, п. Новинки, пер. Спасский, 1 – 19 января, 00:00

Сартаково, ул. Центральная, 149б – 18 января, 23:30 (крестный ход, молебен, купание)

Сормовский район

Спасо-Преображенский собор, ул. Щербакова, 11 – 18 января, 23:30

Храм Святой Троицы, ул. Кима, 77 – 18 января, 23:30

Купели на территории Троицкого храма, ул. Кима, 77 – 19 января, с 00:00 до 20:00 (освящение воды, купание)

Храм Феодора Ушакова, ул. Федосеенко, у дома №66 – 18 января, 23:30

Храм иконы Божией Матери "Нечаянная Радость", пр. 70 лет Октября, 2 – 18 января, 23:30

Храм Всех Святых, ул. Коновалова, 26а – 18 января, 23:30

Храм Владимирской иконы Божией Матери, ул. Планетная, 25б – 18 января, 23:30

Озеро Парковое, стадион "Труд", б-р Юбилейный, 30 – 18 января, 23:00 (освящение воды, купание)

Ранее сообщалось, что 66 официальных площадок для Крещенских купаний организовано в Нижегородской области.