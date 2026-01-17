У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 января 2026 11:10Окунуться в прорубь на Крещение планируют почти 15% нижегородцев
17 января 2026 10:55Маткапитал вырастет в Нижегородской области с 1 февраля
17 января 2026 10:32Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2026 году
17 января 2026 09:04Власти установили охранные зоны вокруг тополей-долгожителей в Нижнем Новгороде
16 января 2026 19:45Юрист Пронина рассказала о риске стать дроппером при передаче карты родственнику
16 января 2026 19:16Дом для расселения планируют построить на улице Голубева в Нижнем Новгороде
16 января 2026 18:08Мэрия завершила ремонт пищеблока в Нижегородском военном госпитале
16 января 2026 17:37В январе с нижегородских улиц вывезли столько снега, сколько за всю прошлую зиму
16 января 2026 17:30Telegram не заблокируют, пока он остаётся единственной альтернативой MAX
16 января 2026 17:21Пострадавший от взрыва дом №37 на Фучика ждут геофизические испытания
Общество

Окунуться в прорубь на Крещение планируют почти 15% нижегородцев

17 января 2026 11:10 Общество
Окунуться в прорубь на Крещение планируют почти 15% нижегородцев

Фото: Александр Воложанин

Почти 15% жителей Нижнего Новгорода планируют принять участие в крещенских купаниях в 2026 году, сообщает сервис SuperJob, ссылаясь на собственный опрос экономически активного населения города. 

Согласно результатам опроса, 11% респондентов уже имеют опыт участия в традиционных омовениях, еще 4% намерены окунуться в прорубь впервые.

Наибольшую вовлеченность в традицию демонстрируют мужчины: среди них 14% сообщили, что регулярно участвуют в крещенских купаниях. Среди женщин такую практику поддерживают 8%.

Чаще других о желании окунуться 19 января заявляли молодые нижегородцы в возрасте до 35 лет. Из этой группы 16% указали, что делают это ежегодно, и еще 5% собираются присоединиться к традиции впервые.

При этом 57% участников опроса отметили, что никогда не участвовали в крещенских купаниях. Еще 10% рассказали, что ранее поддерживали эту традицию, но в последние годы от нее отказались. Среди причин называются опасения за здоровье, перенесенные заболевания и отсутствие подходящих мест для купания.

В этом году в Нижегородской области оборудуют 66 крещенских купелей. Как сообщалось ранее, погружаться в прорубь можно далеко не всем. О противопоказаниях мы рассказывали здесь.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Опрос Праздники Религия
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2026 15:53Ряд нижегородских улиц перекроют из-за крещенских купаний в ночь на 19 января
15 января 2026 12:17Крещенский сочельник: как подготовиться и не нарушить традиции 18 января
14 января 2026 08:00Крещение Господне: что надо знать о празднике и как его правильно провести
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных