Окунуться в прорубь на Крещение планируют почти 15% нижегородцев Общество

Фото: Александр Воложанин

Почти 15% жителей Нижнего Новгорода планируют принять участие в крещенских купаниях в 2026 году, сообщает сервис SuperJob, ссылаясь на собственный опрос экономически активного населения города.

Согласно результатам опроса, 11% респондентов уже имеют опыт участия в традиционных омовениях, еще 4% намерены окунуться в прорубь впервые.

Наибольшую вовлеченность в традицию демонстрируют мужчины: среди них 14% сообщили, что регулярно участвуют в крещенских купаниях. Среди женщин такую практику поддерживают 8%.

Чаще других о желании окунуться 19 января заявляли молодые нижегородцы в возрасте до 35 лет. Из этой группы 16% указали, что делают это ежегодно, и еще 5% собираются присоединиться к традиции впервые.

При этом 57% участников опроса отметили, что никогда не участвовали в крещенских купаниях. Еще 10% рассказали, что ранее поддерживали эту традицию, но в последние годы от нее отказались. Среди причин называются опасения за здоровье, перенесенные заболевания и отсутствие подходящих мест для купания.

В этом году в Нижегородской области оборудуют 66 крещенских купелей. Как сообщалось ранее, погружаться в прорубь можно далеко не всем. О противопоказаниях мы рассказывали здесь.