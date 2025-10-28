Дело о теракте завели на двух нижегородцев за поджог вышки сотовой связи Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Двоих мужчин подозревают в поджоге базовой станции мобильной связи в Нижегородской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 27 октября в Павловском округе. При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила, что дверца коммуникационного шкафа была взломана, а находящееся внутри оборудование повреждено огнем — оплавилась изоляция кабелей. Также были найдены улики, которые помогли в расследовании. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" (пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ).

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и уголовного розыска совместно с районными полицейскими выяснили, в каком магазине были куплены инструменты и горючее, использованные при поджоге. Это позволило выйти на подозреваемых — двоих местных жителей. Их местонахождение установлено.

По предварительной информации, мужчины пошли на преступление под влиянием неизвестных лиц, действовавших дистанционно. Им пообещали денежное вознаграждение.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины, которые могли на это повлиять.

Полиция региона призывает граждан не соглашаться на сомнительные "подработки". За действия, создающие угрозу жизни, имуществу и общественной безопасности, предусмотрена уголовная ответственность. По статье 205 УК РФ наказание может составлять до 20 лет лишения свободы.

