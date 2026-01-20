Юрист Воропаев объяснил инициативу о лишении прав водителей с ксеноновыми фарами Общество

В России рассматривается инициатива о лишении водителей прав за использование ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов. По мнению авторов предложения, такие световые приборы ослепляют пешеходов и других участников дорожного движения, что увеличивает риск аварий.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал 360.ru, что лишение прав возможно только через суд, причём решение суда зависит от множества факторов. В некоторых случаях права могут быть изъяты, в других — выписан штраф за нарушение правил использования световых приборов. Судебная практика неоднозначна: некоторые суды лишают прав за ксенон, если он не предусмотрен конструкцией автомобиля.

Наказывать могут не только за ксеноновые фары, но и за другие световые приборы, которые создают повышенную яркость и мешают движению. Верховный суд пока не дал однозначного ответа: лишать прав или ограничиться штрафами.

Многие водители жалуются на ослепляющий свет ксеноновых фар, особенно ночью. Это снижает безопасность на дорогах, особенно на узких участках. Эксперт согласился, что водителей следует лишать прав за использование ксеноновых фар, так как в темное время суток слишком яркий свет может привести к потере контроля над автомобилем и повысить риск ДТП.

"А так как ослепляется не один водитель, а их множество, то очевидно, здесь это колоссальное влияние на безопасность дорожного движения", - подчеркнул юрист.

Он уточнил, что в некоторых автомобилях ксеноновые фары предусмотрены производителем, и такие машины оснащены корректорами, которые предотвращают ослепление других участников движения.