Нижегородцам напомнили о новых правилах выезда за границу с детьми Общество

Фото: Александр Воложанин

С 20 января вступили в силу новые правила пересечения границы Российской Федерации для несовершеннолетних граждан. Теперь дети до 18 лет смогут выезжать за рубеж и возвращаться в страну исключительно по заграничному паспорту. Об этом нижегородцам напомнили в миграционной службе МВД России.

Свидетельство о рождении, которое ранее допускалось в качестве документа для пересечения границы, официально исключено из перечня разрешенных. Это означает, что даже при наличии визы или других разрешений, без загранпаспорта ребенок не сможет покинуть территорию страны или вернуться обратно.

Родителям стоит заранее позаботиться о получении загранпаспорта для ребенка, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами при планировании поездок.

При этом для подростков старше 14 лет, а также для совершеннолетних россиян, сохраняется возможность въезда в некоторые страны по внутреннему паспорту. Речь идет об Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Южной Осетии.

Напомним, некоторые страны Европейского союза, в частности, Германия, Франция, Латвия, Литва, Чехия, Эстония и Дания, больше не признают пятилетние небиометрические загранпаспорта россиян.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород официально стал "Столицей закатов".