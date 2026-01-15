Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
15 января 2026 09:27 Культура и отдых
Более 200 га земли выделили под глэмпинги в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области более 200 гектаров земли доступны для развития туристической инфраструктуры. Всего в перечень включены 48 участков и 11 территорий, информация о которых размещена в онлайн-сервисе "Земля для туризма", сообщили в региональном управлении Росреестра.

Сервис был запущен в 2023 году и стал частью Единой цифровой платформы "Национальная система пространственных данных" (НСПД), реализованной на отечественных технологиях. Он позволяет инвесторам и предпринимателям находить свободные участки, подходящие для размещения глэмпингов, зон отдыха и других объектов туризма, а также получать необходимые выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

На Публичной кадастровой карте НСПД отображаются границы участков, их кадастровые номера, площадь, разрешенное использование и стоимость. В систему также внесены объекты туристического интереса — музеи, национальные парки и прилегающие к ним земли, что упрощает комплексное планирование.

По словам руководителя управления Росреестра по Нижегородской области Оксаны Штейн, проект уже демонстрирует высокую эффективность. Если в 2023 году в сервис было внесено 16 участков, то только за три квартала 2024 года — уже 40. Работа ведется совместно с региональными ведомствами и координируется оперативным штабом, что обеспечивает актуальность и достоверность данных.

В ведомстве напомнили, что Нижегородская область недавно вошла в обновленный состав маршрута "Золотое кольцо России", который теперь объединяет 49 туристических точек. Ожидается, что это повысит туристическую привлекательность региона и создаст дополнительный спрос на объекты инфраструктуры и сервиса.

Ранее сообщалось, что до 2029 года в регионе планируют построить 16 новых гостиниц в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Земельные участки Росреестр Туризм
