Дивеевские депутаты отложили введение турналога на год Экономика

Совет депутатов Дивеевского муниципального округа в Нижегородской области пересмотрел своё прежнее решение о сроках начала действия туристического налога.

Согласно новому постановлению №35 от 23 декабря 2025 года, опубликованному на официальном сайте Совета, введение сбора переносится с 1 января 2026 года на 1 января 2027 года.

Налог будет взиматься за предоставление временного проживания в классифицированных средствах размещения, расположенных на территории округа. Речь идёт об объектах, находящихся в собственности или законном пользовании налогоплательщика и включённых в специальный реестр в соответствии с федеральным законом №132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

Согласно обновлённому решению, размер туристического налога будет расти поэтапно: в 2027 году он составит 2%, в 2028 году — 3%, а в 2029 году — 4%.

Напомним, что введение туристического сбора в Дивеевском районе решили отложить после встречи губернатора Глеба Никитина с бизнес-сообществом региона в ноябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года турналог начнет действовать в Нижнем Новгороде и Арзамасе.