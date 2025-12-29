Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Последние новости рубрики Экономика
29 декабря 2025 15:26Дивеевские депутаты отложили введение турналога на год
29 декабря 2025 14:53Количество проверок нижегородского бизнеса снизилось на 12,5%
29 декабря 2025 13:00Муниципальный долг Дзержинска впервые с 2015 года стал меньше 1 млрд рублей
29 декабря 2025 09:46Опубликован график работы нижегородских ТЦ в новогодние праздники
27 декабря 2025 16:41Анимационный ролик поможет нижегородцам делать безопасные покупки в интернете
27 декабря 2025 13:03Нижегородские власти прокомментировали ситуацию на Починковском конезаводе
27 декабря 2025 11:10"Красное Сормово" проводит ходовые испытания нового сухогруза на Волге
27 декабря 2025 10:42Никитин представил федеральным властям нижегородский опыт в сфере финграмотности
26 декабря 2025 18:15Инфляция снизилась до 6,5% за ноябрь в Нижегородской области
26 декабря 2025 17:30Нижегородское УФАС наложило штраф в 500 000 рублей на Альфа-банк
Экономика

Дивеевские депутаты отложили введение турналога на год

29 декабря 2025 15:26 Экономика
Дивеевские депутаты отложили введение турналога на год

Совет депутатов Дивеевского муниципального округа в Нижегородской области пересмотрел своё прежнее решение о сроках начала действия туристического налога.

Согласно новому постановлению №35 от 23 декабря 2025 года, опубликованному на официальном сайте Совета, введение сбора переносится с 1 января 2026 года на 1 января 2027 года.

Налог будет взиматься за предоставление временного проживания в классифицированных средствах размещения, расположенных на территории округа. Речь идёт об объектах, находящихся в собственности или законном пользовании налогоплательщика и включённых в специальный реестр в соответствии с федеральным законом №132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

Согласно обновлённому решению, размер туристического налога будет расти поэтапно: в 2027 году он составит 2%, в 2028 году — 3%, а в 2029 году — 4%.

Напомним, что введение туристического сбора в Дивеевском районе решили отложить после встречи губернатора Глеба Никитина с бизнес-сообществом региона в ноябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года турналог начнет действовать в Нижнем Новгороде и Арзамасе.

Теги:
Дивеевский район Налоги Туризм
