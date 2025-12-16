Парковку ограничат на площади Горького с 6 января Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Парковку и стоянку ограничат на площади Горького в Нижнем Новгороде с 6 января, сообщили в дептрансе.

Оставлять машину запретят рядом с домом №2. Как пояснили городские власти, такие меры необходимы для обеспечения свободного и безопасного проезда транспорта.

Водителей просят учитывать нововведения и смотреть на дорожные знаки.

Ранее стало известно, что на парковке у Московского вокзала в Нижнем Новгороде появилась новая точка доступа к Wi-Fi.

Также сообщалось, что стоянку машин в центре Нижнего Новгорода ограничили до 15 марта из-за уборки снега.