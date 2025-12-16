Парковку ограничат на площади Горького с 6 января

Фото:
Парковку и стоянку ограничат на площади Горького в Нижнем Новгороде с 6 января, сообщили в дептрансе.
Оставлять машину запретят рядом с домом №2. Как пояснили городские власти, такие меры необходимы для обеспечения свободного и безопасного проезда транспорта.
Водителей просят учитывать нововведения и смотреть на дорожные знаки.
Ранее стало известно, что на парковке у Московского вокзала в Нижнем Новгороде появилась новая точка доступа к Wi-Fi.
Также сообщалось, что стоянку машин в центре Нижнего Новгорода ограничили до 15 марта из-за уборки снега.
