Парковку у Дома связи в Нижнем Новгороде сделали платной

В Нижнем Новгороде расширили список зон с платной парковкой. Это следует из постановления городской администрации от 16 декабря 2025 года.
В перечень включен участок на площади Горького рядом с домом №56 по улице Большой Покровской. Это здание известно как "Дом связи".
Также платная парковка теперь будет действовать по обеим сторонам улицы Ошарской — на отрезке от улицы Володарского до Октябрьской. Аналогичные изменения коснулись Холодного переулка. Ранее плата за парковку на них взималась только с одной стороны.
Напомним, нижегородские власти рассчитывают получить от парковок 263 млн рублей за три года.
Сообщалось также, что вдоль парка "Швейцария" организовали более 70 парковочных мест.
