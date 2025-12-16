Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Парковку у Дома связи в Нижнем Новгороде сделали платной

16 декабря 2025 17:59
Парковку у Дома связи в Нижнем Новгороде сделали платной

В Нижнем Новгороде расширили список зон с платной парковкой. Это следует из постановления городской администрации от 16 декабря 2025 года.

В перечень включен участок на площади Горького рядом с домом №56 по улице Большой Покровской. Это здание известно как "Дом связи". 

Также платная парковка теперь будет действовать по обеим сторонам улицы Ошарской — на отрезке от улицы Володарского до Октябрьской. Аналогичные изменения коснулись Холодного переулка. Ранее плата за парковку на них взималась только с одной стороны. 

Напомним, нижегородские власти рассчитывают получить от парковок 263 млн рублей за три года.

Сообщалось также, что вдоль парка "Швейцария" организовали более 70 парковочных мест.

