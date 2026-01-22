Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Новые меры поддержки для приютов животных заработали в Нижнем Новгороде

22 января 2026 18:00 Общество
Новые меры поддержки для приютов животных заработали в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде начали действовать новые меры поддержки приютов, в которых содержатся бездомные животные. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев во время визита в фонд "Сострадание НН". 

По словам главы города, администрация уже несколько лет помогает благотворительным организациям, компенсируя расходы на коммунальные услуги, охрану, сигнализацию, видеонаблюдение, а также гуманный отлов животных и их содержание в приютах. Недавно перечень мер расширился — теперь финансируется и лечение травмированных животных, которых подбрасывают в приюты. Теперь аналогичную поддержку смогут получать и кстовские приюты.

Кроме того, с 2026 года организаторы площадок для выгула и дрессировки собак освобождены от арендной платы.

Мэр также сообщил, что в ближайшее время планируется заняться проблемой больных животных, которых продают недобросовестные владельцы зоомагазинов, а также пресечением использования диких животных в коммерческих целях.

Первый замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов подчеркнул, что программа гуманного регулирования численности бездомных животных уже позволила сократить их количество в 15 раз. Он добавил, что приют "Сострадание НН" становится центром компетенций, где проходят занятия для школьников, студентов и взрослых, желающих научиться ответственному обращению с животными.

"На городских площадках и в зооцентре "Надежда" проводятся кинологические тренировки и соревнования. Это полезно и для животных, и для людей: дети отрываются от гаджетов, занимаются физической активностью, становятся более ответственными", — рассказал Краснов.

Директор фонда "Сострадание НН" Владимир Гройсман отметил, что приют активно посещают волонтёры и горожане. За прошлый год домой забрали 421 животное. По его словам, без поддержки администрации города таких результатов достичь было бы невозможно. С каждым годом в приют подбрасывают все больше больных животных. Их лечение дорогое — однажды за месяц расходы составили 700 тысяч рублей. Теперь город выделяет субсидии и на это, подчеркнул Гройсман. 

Ранее в нижегородской думе предложили платить горожанам за взятых из приюта животных. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

