Проход для пешеходов открыли у стройплощадки метро на площади Свободы

Фото:
В центре Нижнего Новгорода вновь стал доступен удобный пешеходный маршрут, который ранее был закрыт из-за строительства метро. Речь идет о проходе вдоль здания "Росатома", соединяющем улицы Варварскую и Ошарскую. Об этом сообщили в телеграм-канале "МетроНН".
Ранее этот маршрут был временно перекрыт в связи с активной фазой строительных работ станции "Площадь Свободы", и пешеходам приходилось делать значительный крюк через улицу Володарского. Теперь ворота у стройплощадки открыты, и нижегородцы могут свободно проходить по привычному маршруту.
Напомним, тоннелепроходческий щит "Владимир" завершил прокладку второго перегонного тоннеля между будущими станциями "Сенная" и "Площадь Свободы". В ближайшее время он начнёт бурение следующего участка — до станции "Горьковская".
Ранее сообщалось, что станции "Сенная" и "Площадь Свободы" планируют достроить к 2027 году. На продолжение строительства в бюджете города на 2025 и 2026 годы дополнительно предусмотрено 12,4 млрд рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+