Общество

Проход для пешеходов открыли у стройплощадки метро на площади Свободы

05 января 2026 11:40 Общество
Проход для пешеходов открыли у стройплощадки метро на площади Свободы

Фото: телеграм-канал "МетроНН"

В центре Нижнего Новгорода вновь стал доступен удобный пешеходный маршрут, который ранее был закрыт из-за строительства метро. Речь идет о проходе вдоль здания "Росатома", соединяющем улицы Варварскую и Ошарскую. Об этом сообщили в телеграм-канале "МетроНН".

Ранее этот маршрут был временно перекрыт в связи с активной фазой строительных работ станции "Площадь Свободы", и пешеходам приходилось делать значительный крюк через улицу Володарского. Теперь ворота у стройплощадки открыты, и нижегородцы могут свободно проходить по привычному маршруту.

Напомним, тоннелепроходческий щит "Владимир" завершил прокладку второго перегонного тоннеля между будущими станциями "Сенная" и "Площадь Свободы". В ближайшее время он начнёт бурение следующего участка — до станции "Горьковская".

Ранее сообщалось, что станции "Сенная" и "Площадь Свободы" планируют достроить к 2027 году. На продолжение строительства в бюджете города на 2025 и 2026 годы дополнительно предусмотрено 12,4 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Метро Строительство
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
