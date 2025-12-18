Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2025 16:10Билайн запустил "план б." с нейросетями в MAX
18 декабря 2025 16:06Два дома для переселенцев ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде
18 декабря 2025 15:47pLTE-сети набирают обороты: рынок в России вырос почти на 50% за год
18 декабря 2025 15:35Щит "Владимир" завершил проходку второго тоннеля нижегородского метро
18 декабря 2025 15:16Медаль в честь Матрены Вольской появится в Нижегородской области
18 декабря 2025 15:00200 нижегородцев вступили в мобилизационный резерв "БАРС-НН"
18 декабря 2025 14:43Нижегородская компания получила грант на разработку цифровой платформы
18 декабря 2025 14:26Нижегородские приставы передали две изъятые иномарки в зону СВО
18 декабря 2025 14:0410 тысяч деревьев высадят в Нижнем Новгороде в 2026 году
18 декабря 2025 13:51"Единая Россия" поможет решить проблему доступности лекарств в отдалённых населённых пунктах
Общество

Щит "Владимир" завершил проходку второго тоннеля нижегородского метро

18 декабря 2025 15:35 Общество
Щит Владимир завершил проходку второго тоннеля нижегородского метро

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Тоннелепроходческий комплекс "Владимир" достиг демонтажной камеры на площади Свободы, завершив строительство второго перегонного тоннеля между будущими станциями нижегородского метро — "Сенная" и "Площадь Свободы". Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Проходка левого тоннеля завершилась менее чем за семь месяцев. За это время щит преодолел около 1,5 километра под историческим центром города, несмотря на сложные гидрогеологические условия. Уже выполнено более двух третей всех подземных работ на участке двух новых станций. 

В настоящее время специалисты готовят оборудование для следующего этапа — прокладки тоннеля от улицы Горького до площади Свободы. Эти работы планируется завершить к лету 2026 года.

На 2026 год запланированы ключевые этапы строительства: возведение постоянных конструкций станций, устройство верхнего строения пути в тоннелях, монтаж инженерных систем, а также начало внутренней отделки станционных комплексов.

Генеральному подрядчику поставлена задача обеспечить открытие новых станций в 2027 году. По словам губернатора Глеба Никитина, запуск новых участков метро должен существенно разгрузить транспортную систему.

"Благодарю метростроевцев за качественную работу. Единственное пожелание - наращивать темп, нижегородцы очень ждут новые станции, которые разгрузят главные магистрали и изменят саму философию городской мобильности", - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось о продлении контрактов на строительство метро и выделении еще 12,4 млрд рублей на продление Автозаводской линии метро. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
17 декабря 2025 19:35Как продвигается строительство метро в Сормовском районе
16 декабря 2025 13:29Нижегородцам рассказали, что именно делается для метро на улице Родионова
15 декабря 2025 17:20Метро на эстакаде могут построить на улице Ивлиева в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных