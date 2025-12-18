Щит "Владимир" завершил проходку второго тоннеля нижегородского метро Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Тоннелепроходческий комплекс "Владимир" достиг демонтажной камеры на площади Свободы, завершив строительство второго перегонного тоннеля между будущими станциями нижегородского метро — "Сенная" и "Площадь Свободы". Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Проходка левого тоннеля завершилась менее чем за семь месяцев. За это время щит преодолел около 1,5 километра под историческим центром города, несмотря на сложные гидрогеологические условия. Уже выполнено более двух третей всех подземных работ на участке двух новых станций.

В настоящее время специалисты готовят оборудование для следующего этапа — прокладки тоннеля от улицы Горького до площади Свободы. Эти работы планируется завершить к лету 2026 года.

На 2026 год запланированы ключевые этапы строительства: возведение постоянных конструкций станций, устройство верхнего строения пути в тоннелях, монтаж инженерных систем, а также начало внутренней отделки станционных комплексов.

Генеральному подрядчику поставлена задача обеспечить открытие новых станций в 2027 году. По словам губернатора Глеба Никитина, запуск новых участков метро должен существенно разгрузить транспортную систему.

"Благодарю метростроевцев за качественную работу. Единственное пожелание - наращивать темп, нижегородцы очень ждут новые станции, которые разгрузят главные магистрали и изменят саму философию городской мобильности", - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось о продлении контрактов на строительство метро и выделении еще 12,4 млрд рублей на продление Автозаводской линии метро.