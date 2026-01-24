Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Спорт

Нападающий "Торпедо" Кирилл Воронин переходит в минское "Динамо"

24 января 2026 21:23 Спорт
Нападающий Торпедо Кирилл Воронин переходит в минское Динамо

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нижегородское "Торпедо" продолжает активную трансферную кампанию накануне дедлайна КХЛ.

Во время встречи со СКА стало известно о сделке между нижегородским клубом и ХК "Сочи". Защитник Илья Хохлов покинул "Торпедо", а в обратном направлении отправился нападающий Данил Авершин.

Однако кадровые перестановки на этом не завершились. Главный тренер "Торпедо" Алексей Исаков на послематчевой пресс-конференции заявил о возможных изменениях в составе, не уточнив деталей.

Как стало известно корреспонденту НИА "Нижний Новгород", нападающий Кирилл Воронин возвращается в минское "Динамо", где уже выступал до перехода в Нижний Новгород.

"Нижний Новгород, спасибо за эти 4 года, вы настоящие лютые. Спасибо всем и каждому за те мгновения, которые вместе пережили. Но приходит время двигаться дальше, увидимся на арене", — написал Воронин в своем телеграм-канале, подтвердив информацию о переходе.

В нынешнем сезоне форвард провел 39 матчей, набрав 6 очков (4+2) при показателе полезности "–3". Всего за четыре сезона в составе "Торпедо" он принял участие в 248 играх и набрал 86 очков.

Контракт Воронина с нижегородским клубом истекал в мае этого года.

Как пишет белорусский инсайдер Степан Воронков, в рамках обмена "Торпедо" получит права на 20-летнего защитника МХК "Динамо-Шинник" Александра Яценко.

Ранее состав "Торпедо" также покинул вратарь Иван Кульбаков. Он перешел в "Адмирал".

