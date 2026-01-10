Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
10 января 2026 15:45Нападающего "Торпедо" Андрея Крутова отдали в аренду "Амуру" до конца сезона
09 января 2026 18:12Вратарь ХК "Старт" Юрий Иванчиков признан лучшим игроком декабря
09 января 2026 12:34Хавбек "Пари НН" Валерий Царукян проведёт зимние сборы с "Ахматом"
08 января 2026 09:30БК "Пари НН" с минимальным счетом уступил "Зениту-2" в Кубке России
07 января 2026 17:07"Торпедо-Горький" одержал рождественскую победу над "Звездой"
07 января 2026 09:00Футзалисты "Торпедо" обыграли КПРФ в первом полуфинале Кубка России
06 января 2026 19:45Нижегородское "Торпедо" прервало серию поражений, обыграв "Барыс"
06 января 2026 18:00Турнир по стрельбе из пневматического оружия прошел в Нижнем Новгороде
06 января 2026 17:26Экс-тренер "Пари НН" Виктор Ганчаренко возглавил сборную Беларуси
05 января 2026 18:15Волейболисты "Горького" всухую уступили "Белогорью" на выезде
Спорт

Нападающего "Торпедо" Андрея Крутова отдали в аренду "Амуру" до конца сезона

10 января 2026 15:45 Спорт
Нападающего Торпедо Андрея Крутова отдали в аренду Амуру до конца сезона

Нападающий ХК "Торпедо" Андрей Крутов перешёл в хабаровский "Амур" на условиях аренды до конца сезона 2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

Это решение было принято с целью предоставить игроку больше возможностей для регулярного участия в играх на высоком уровне в рамках КХЛ. Стороны достигли соглашения, которое должно способствовать развитию карьеры Андрея, подчеркнули в "Торпедо".

Напомним, молодой форвард, присоединившийся к системе клуба в 2024 году, успел проявить себя как перспективный и результативный игрок. В минувшем сезоне он провёл 74 матча за команды системы "Торпедо", набрав 42 очка по системе "гол+пас" — 28 шайб и 14 результативных передач. Он внёс весомый вклад в медали "Чайки" и чемпионство "Торпедо-Горький", а также уверенно дебютировал в КХЛ, где в 12 играх КХЛ отметился четырьмя голами.

В текущем сезоне Крутов также успел сыграть за три команды в структуре нижегородского клуба. В КХЛ он провёл три матча, не отметившись результативными действиями. В ВХЛ за "Торпедо-Горький" нападающий принял участие в 23 встречах, забросив 2 шайбы и отдав 4 результативные передачи. Также он сыграл 9 матчей в МХЛ за "Чайку", где набрал 7 очков (3 гола и 4 передачи).

Трехсторонний контракт с форвардом действует до завершения сезона 2026/2027.

Ранее в аренду в "Нефтехимик" отправился торпедовский нападающий Никита Артамонов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Торпедо Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
10 ноября 2025 11:24Торпедовец Крутов выиграл Кубок Будущего в составе сборной России U20
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных