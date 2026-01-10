Нападающего "Торпедо" Андрея Крутова отдали в аренду "Амуру" до конца сезона Спорт

Нападающий ХК "Торпедо" Андрей Крутов перешёл в хабаровский "Амур" на условиях аренды до конца сезона 2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

Это решение было принято с целью предоставить игроку больше возможностей для регулярного участия в играх на высоком уровне в рамках КХЛ. Стороны достигли соглашения, которое должно способствовать развитию карьеры Андрея, подчеркнули в "Торпедо".

Напомним, молодой форвард, присоединившийся к системе клуба в 2024 году, успел проявить себя как перспективный и результативный игрок. В минувшем сезоне он провёл 74 матча за команды системы "Торпедо", набрав 42 очка по системе "гол+пас" — 28 шайб и 14 результативных передач. Он внёс весомый вклад в медали "Чайки" и чемпионство "Торпедо-Горький", а также уверенно дебютировал в КХЛ, где в 12 играх КХЛ отметился четырьмя голами.

В текущем сезоне Крутов также успел сыграть за три команды в структуре нижегородского клуба. В КХЛ он провёл три матча, не отметившись результативными действиями. В ВХЛ за "Торпедо-Горький" нападающий принял участие в 23 встречах, забросив 2 шайбы и отдав 4 результативные передачи. Также он сыграл 9 матчей в МХЛ за "Чайку", где набрал 7 очков (3 гола и 4 передачи).

Трехсторонний контракт с форвардом действует до завершения сезона 2026/2027.

Ранее в аренду в "Нефтехимик" отправился торпедовский нападающий Никита Артамонов.