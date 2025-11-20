Торпедовец Никита Артамонов проведет остаток сезона в "Нефтехимике" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нападающий Никита Артамонов продолжит сезон в составе "Нефтехимика". До конца чемпионата он будет выступать за нижнекамский клуб на правах аренды.

В сезоне 2024/2025 Артамонов набрал 39 очков (22+17 ) в 63 матчах и стал лучшим бомбардиром команды. Но этот сезон под руководством Алексея Исакова у нападающего явно не задался: всего один результативный балл в 16 встречах и частые "командировки" в фарм-клуб, где за 8 игр он набрал 4 (2+2) очка по системе "гол+пас".

В вид отсутствия результативности нападающий получал все меньше игрового времени, а иногда и вовсе не попадал в заявку.

"Решение о временном переходе Никиты в ХК "Нефтехимик" принято в его интересах, с целью получения им большего игрового времени и возможности провести часть Чемпионата рядом с семьей. Это должно положительно сказаться на его спортивных результатах и дальнейшем профессиональном развитии", — отметил генеральный директор "Торпедо" Евгений Забуга.

Кстати, летом 2025 года Артамонов перезаключил контракт с "Торпедо" до конца мая 2027 года.

Ранее также появлялись слухи о возможном переходе форварда в СКА, где сейчас работает бывший тренер нижегородцев Игорь Ларионов. Однако в клубе эти разговоры опровергли. Забуга тогда прямо сказал, что никаких переговоров не ведется.

Напомним, защитник Илья Хохлов подписал полноценный контракт с "Торпедо" до конца сезона.