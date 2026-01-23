Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Последние новости рубрики Спорт
23 января 2026 10:05Кульбаков попрощался с нижегородским "Торпедо" и его болельщиками
22 января 2026 22:09Нижегородское "Торпедо" разгромило "Шанхайских Драконов" со счетом 7:2
22 января 2026 08:00Реконструкция нижегородского стадиона "Динамо" завершена на 75%
22 января 2026 07:00"Чайка" уступила "Локо-76" в концовке матча
21 января 2026 22:03"Торпедо-Горький" уверенно обыграл "Зауралье" благодаря дублю Матвея Уткина
21 января 2026 12:03Регистрация на "Лыжню России 2026" открылась в Нижнем Новгороде
21 января 2026 10:17Баскетболисты "Пари НН" потерпели очередное поражение от "Енисея"
20 января 2026 20:59Нижегородское "Торпедо" обменяло вратаря Ивана Кульбакова в "Адмирал"
20 января 2026 10:06Глеб Никитин показал интерьер Ледового дворца на Стрелке — фото
19 января 2026 22:57"Торпедо-Горький" обыграл "Рубин" в зрелищном матче со счетом 5:4
Спорт

Кульбаков попрощался с нижегородским "Торпедо" и его болельщиками

23 января 2026 10:05 Спорт
Кульбаков попрощался с нижегородским Торпедо и его болельщиками

Фото: ХК "Торпедо"

Иван Кульбаков попрощался с нижегородским "Торпедо", в котором провел четыре года. Вратарь поблагодарил клуб и болельщиков за поддержку, эмоции и совместную борьбу, пожелав команде побед и развития.

"Это было невероятное время, которое навсегда останется в моем сердце", — написал он в соцсетях.

Переход Кульбакова связан с обменом между "Торпедо" и "Адмиралом" из Владивостока. В рамках сделки нижегородцы получили двух игроков — голкипера Дмитрия Шугаева и нападающего Игоря Гераськина.

Кульбаков выступал за "Торпедо" с 2022 года и долгое время был основным вратарем. Однако в текущем сезоне его позиции ослабли: в основу уверенно вошел Денис Костин, недавно оформивший два "сухих" матча подряд.

Контракт хоккеиста истекал в конце сезона, а годовая зарплата составляла 40 млн рублей (он был самым высокооплачиваемым игроком команды). В сезоне 2025/26 он провел 20 матчей с коэффициентом надежности 3,17 и отражаемостью бросков 90,1%. Всего за "Торпедо" он сыграл 151 матч.

Гендиректор ХК "Торпедо" Евгений Забуга подчеркнул, что расставание с вратарем далось непросто. По его словам, клуб хочет дать шанс молодому воспитаннику нижегородского хоккея Дмитрию Дагестанскому, который готов к дебюту в КХЛ.

Напомним, что прежде в аренду "Нефехимика" отправился нападающий Никита Артамонов, а в "Амур" на тех же условиях поехал форвард Андрей Крутов.

Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
