Кульбаков попрощался с нижегородским "Торпедо" и его болельщиками Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Иван Кульбаков попрощался с нижегородским "Торпедо", в котором провел четыре года. Вратарь поблагодарил клуб и болельщиков за поддержку, эмоции и совместную борьбу, пожелав команде побед и развития.

"Это было невероятное время, которое навсегда останется в моем сердце", — написал он в соцсетях.

Переход Кульбакова связан с обменом между "Торпедо" и "Адмиралом" из Владивостока. В рамках сделки нижегородцы получили двух игроков — голкипера Дмитрия Шугаева и нападающего Игоря Гераськина.

Кульбаков выступал за "Торпедо" с 2022 года и долгое время был основным вратарем. Однако в текущем сезоне его позиции ослабли: в основу уверенно вошел Денис Костин, недавно оформивший два "сухих" матча подряд.

Контракт хоккеиста истекал в конце сезона, а годовая зарплата составляла 40 млн рублей (он был самым высокооплачиваемым игроком команды). В сезоне 2025/26 он провел 20 матчей с коэффициентом надежности 3,17 и отражаемостью бросков 90,1%. Всего за "Торпедо" он сыграл 151 матч.

Гендиректор ХК "Торпедо" Евгений Забуга подчеркнул, что расставание с вратарем далось непросто. По его словам, клуб хочет дать шанс молодому воспитаннику нижегородского хоккея Дмитрию Дагестанскому, который готов к дебюту в КХЛ.

Напомним, что прежде в аренду "Нефехимика" отправился нападающий Никита Артамонов, а в "Амур" на тех же условиях поехал форвард Андрей Крутов.