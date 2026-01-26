Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Последние новости рубрики Общество
26 января 2026 11:07Общее родительское онлайн-собрание пройдет в Нижнем Новгороде 29 января
26 января 2026 11:05Нижегородская область активно помогает соотечественникам, проживающим за рубежом
26 января 2026 10:54Движение нижегородских трамваев №18 и №27 изменится из-за ремонта в Лапшихе
26 января 2026 10:38Филиал "Т Плюс" обеспечил теплом более 1000 квартир в нижегородских новостройках
26 января 2026 10:36Фекальный потоп на Пермякова в Нижнем Новгороде: что говорят коммунальщики
26 января 2026 10:21"Позвони мне, позвони": россияне в Новый год поздравляли и общались с друг другом почти полмиллиарда минут
26 января 2026 10:20Карантин по бешенству ввели в двух селах Нижегородской области
26 января 2026 10:06Нижегородским школьникам разрешили не ходить в школу в сильные морозы
26 января 2026 09:52Т2 предотвратила два миллиарда спам-звонков в 2025 году
26 января 2026 09:38Власти Арзамаса купили новое здание для военкомата в Выездном
Общество

Движение нижегородских трамваев №18 и №27 изменится из-за ремонта в Лапшихе

26 января 2026 10:54 Общество
Движение нижегородских трамваев №18 и №27 изменится из-за ремонта в Лапшихе

Фото: ООО "Экологические проекты"

С 1 февраля стартует реконструкция трамвайных путей на разворотном кольце в Лапшихе. В связи с этим изменятся некоторые трамвайные маршруты, сообщили в ООО "Экологические проекты".

Трамваи №18 будут ходить по маршруту "Трамвайное депо №1 - улица Ошарская - улица Белинского - улица Пушкина - улица Бекетова - улица Кузнечихинская - Трамвайное депо №1". 

Трамваи №27 временно будут курсировать между Московским вокзалом и улицей Маслякова. Чтобы попасть на улицу Белинского, пассажирам 27-го трамвая придется делать пересадку на трамвай №2 на улице Красносельской. 

При этом движение трамваев №19 ("Трамвайное депо №1 - Мыза") решено приостановить до окончания работ во втором квартале 2026 года.

В "Экологических проектах" подчеркнули, что разворотное кольцо в Лапшихе появилось в 1957 году. Капремонт там проводился последний раз в 1978 году. Подрядчику предстоит провести полный комплекс работ по замене рельсов и контактной сети. 

Ранее сообщалось, что с 1 февраля начнется реконструкция трамвайных путей от разворотного кольца на Игарской улице до остановки "Станция метро "Автозаводская"". Из-за работ трамваи №8 и №417 будут ходить до станции метро "Автозаводская" на проспекте Ленина. На полный маршрут трамваи вернутся до конца 2026 года.

Напомним, что сейчас ведется демонтаж трамвайных путей на участке от Комсомольской площади до парка "Дубки".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

