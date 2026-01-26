Движение нижегородских трамваев №18 и №27 изменится из-за ремонта в Лапшихе Общество

Фото: ООО "Экологические проекты"

С 1 февраля стартует реконструкция трамвайных путей на разворотном кольце в Лапшихе. В связи с этим изменятся некоторые трамвайные маршруты, сообщили в ООО "Экологические проекты".

Трамваи №18 будут ходить по маршруту "Трамвайное депо №1 - улица Ошарская - улица Белинского - улица Пушкина - улица Бекетова - улица Кузнечихинская - Трамвайное депо №1".

Трамваи №27 временно будут курсировать между Московским вокзалом и улицей Маслякова. Чтобы попасть на улицу Белинского, пассажирам 27-го трамвая придется делать пересадку на трамвай №2 на улице Красносельской.

При этом движение трамваев №19 ("Трамвайное депо №1 - Мыза") решено приостановить до окончания работ во втором квартале 2026 года.

В "Экологических проектах" подчеркнули, что разворотное кольцо в Лапшихе появилось в 1957 году. Капремонт там проводился последний раз в 1978 году. Подрядчику предстоит провести полный комплекс работ по замене рельсов и контактной сети.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля начнется реконструкция трамвайных путей от разворотного кольца на Игарской улице до остановки "Станция метро "Автозаводская"". Из-за работ трамваи №8 и №417 будут ходить до станции метро "Автозаводская" на проспекте Ленина. На полный маршрут трамваи вернутся до конца 2026 года.

Напомним, что сейчас ведется демонтаж трамвайных путей на участке от Комсомольской площади до парка "Дубки".