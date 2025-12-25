Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Трехсекционные трамваи вышли на нижегородские маршруты №6 и №7

25 декабря 2025 15:33
Трехсекционные трамваи вышли на нижегородские маршруты №6 и №7

Фото: ООО "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде на маршруты №6 и №7 вышли новые трехсекционные трамваи особо большого класса Т856 "МиНиН". Как сообщили в ООО "Экологические проекты", составы начали курсировать 25 декабря в заречной части города.

Трамвай Т856 "МиНиН"— усовершенствованный вариант нижегородского трамвая "МиНиН". Трехсекционный вагон стал заметно вместительнее и маневреннее. Он полностью низкопольный, может разгоняться до 75 км/ч и вмещает до 280 человек, из которых 61 — на сидячих местах.

В салоне установлены системы кондиционирования воздуха, видеонаблюдение, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, а также валидаторы для оплаты проезда. Производятся трамваи в Ворсме на российско-белорусском предприятии "Нижэкотранс".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что появление таких составов на линии позволит снизить нагрузку на наиболее загруженных направлениях, а именно на маршрутах №6 и №7. Он добавил, что пока на линию вышли три трамвая, а к концу 2026 года в городе планируется запустить 26 таких транспортных средств.

Кроме того, в декабре автопарк АО "Нижегородпассажиравтотранс" пополнился 82 новыми автобусами. Заместитель губернатора Сергей Морозов сообщил, что в 2025 году в регион поступило 245 новых автобусов.

Обновление транспорта и развитие инфраструктуры в регионе реализуются в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что отмену налички в общественном транспорте Нижнего Новгорода отсрочили до 1 июля 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

