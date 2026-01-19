У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Нижегородские трамваи №8 и №417 изменят маршрут из-за замены рельсов

19 января 2026 11:00 Общество
Нижегородские трамваи №8 и №417 изменят маршрут из-за замены рельсов

Фото: ООО "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде с 1 февраля стартует капитальный ремонт трамвайных путей на участке от улицы Игарской до остановки "Станция метро "Автозаводская". Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

Трамвайные пути на этом отрезке были построены еще в 1968 году. Последний капитальный ремонт здесь проводился более 30 лет назад — в 1993 году. За это время инфраструктура значительно износилась и требует полной замены.

В рамках реконструкции подрядчику предстоит демонтировать старые рельсы и уложить новые — всего 8,1 км в однопутном исчислении. Также будет полностью обновлена контактная сеть.

На время проведения работ движение трамваев №8 и №417 будет ограничено. Эти маршруты временно сократят путь и будут курсировать только до остановки "Станция метро "Автозаводская" на проспекте Ленина.

Завершить основные строительно-монтажные работы планируется к сентябрю текущего года. После этого движение трамваев по привычному маршруту будет восстановлено.

Ранее сообщалось, что около 60% старых путей демонтировали на участке между Комсомольской площадью и парком "Дубки".

