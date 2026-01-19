Нижегородские трамваи №8 и №417 изменят маршрут из-за замены рельсов

Фото:
В Нижнем Новгороде с 1 февраля стартует капитальный ремонт трамвайных путей на участке от улицы Игарской до остановки "Станция метро "Автозаводская". Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".
Трамвайные пути на этом отрезке были построены еще в 1968 году. Последний капитальный ремонт здесь проводился более 30 лет назад — в 1993 году. За это время инфраструктура значительно износилась и требует полной замены.
В рамках реконструкции подрядчику предстоит демонтировать старые рельсы и уложить новые — всего 8,1 км в однопутном исчислении. Также будет полностью обновлена контактная сеть.
На время проведения работ движение трамваев №8 и №417 будет ограничено. Эти маршруты временно сократят путь и будут курсировать только до остановки "Станция метро "Автозаводская" на проспекте Ленина.
Завершить основные строительно-монтажные работы планируется к сентябрю текущего года. После этого движение трамваев по привычному маршруту будет восстановлено.
Ранее сообщалось, что около 60% старых путей демонтировали на участке между Комсомольской площадью и парком "Дубки".
