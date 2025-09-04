Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 сентября 2025 11:12  [98] Нижегородцы могут подать заявки на участие в премии "Гордость нации-2025"
09 сентября 2025 11:04  [92] Около пяти тысяч тематических мероприятий состоялось в Центре ЗОЖ "Планета здоровья" за три года его работы
09 сентября 2025 11:02  [96] "Эн+ Тепло Волга" подарила школьные принадлежности незрячим детям из центра "Перспектива"
09 сентября 2025 11:00  [85] Нижегородские МФЦ принимают заявления на регистрацию недвижимости в новых регионах
09 сентября 2025 10:58  [112] Перспективы и коллектив мечты: сотрудники рассказали, что отличает достойного работодателя
09 сентября 2025 10:56  [132] Названы участки Нижнего Новгорода, где будут менять трамвайные пути в 2026 году
09 сентября 2025 10:24  [121] Билайн за неделю прервал почти 8 тысяч звонков от мошенников в Нижегородской области благодаря новой функции
09 сентября 2025 10:13  [147] Что будет со стадионом "Водник"? Разбираем по пунктам
09 сентября 2025 09:50  [174] Нижегородскую компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков
09 сентября 2025 09:07  [163] Нижегородцы жалуются на некорректное отображение транспорта на онлайн-картах
Общество

Названы участки Нижнего Новгорода, где будут менять трамвайные пути в 2026 году

09 сентября 2025 10:56  [132] Общество
Названы участки Нижнего Новгорода, где будут менять трамвайные пути в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная модернизация трамвайной инфраструктуры — на сегодняшний день уже заменено более половины путей. Завершить все работы планируется в 2026 году. В компании ООО "Экологические проекты" рассказали НИА "Нижний Новгород", какие участки будут отремонтированы в следующем году.

Так, в нагорной части обновление путей пройдет на разворотном кольце в Лапшихе и на улице Сусловой — до трамвайного депо №1.

В заречной части ремонт охватит несколько направлений: от проспекта Кирова через Соцгород 1 до проспекта Молодежного, улицу Октябрьской революции, путепровод Восточный, улицу Чкалова, а также участок от петли на улице Игарской через улицу Новикова-Прибоя до путепровода Восточного.

Кроме того, обновление пройдет на петле у Северной проходной, проспекте Ленина, в районе 6-й проходной, на кольце у Московского вокзала и по маршруту от парка "Дубки" до площади Комсомольской, включая саму площадь.

Добавим, что на сайте ЕГРЗ появилась информация об одобрении проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Создание имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Нижнем Новгороде (Этап 1.4.1.1: Создание трамвайной линии на участке Узел Комсомольская площадь)". Как мы выяснили у ООО "Экологические проекты", речь идет о замене путей на действующем трамвайном узле на площади Комсомольской. Эти работы также запланированы на 2026 год.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции трамвайного депо №1 в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы.

Напомним, проект модернизации трамвайной инфраструктуры города стартовал в 2022 году. В его рамках будут реконструированы 150 километров трамвайных путей, 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо, а также закуплены 170 современных вагонов. Общий объем инвестиций превышает 50 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концессия Трамвай
Поделиться:
Новости по теме
06 сентября 2025 17:09  [534] Движение транспорта ограничат на Зеленском съезде из-за ремонта трамвайных путей
05 сентября 2025 11:24  [548] Гордеевский виадук исключили из концессии по реконструкции трамвайных путей
02 сентября 2025 07:00  [537] Новый этап реконструкции трамвайных путей на Ильинке стартует 2 сентября
29 августа 2025 07:34  [565] Нижегородцам объяснили сокращение маршрута трамвая №27
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных