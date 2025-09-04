Названы участки Нижнего Новгорода, где будут менять трамвайные пути в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная модернизация трамвайной инфраструктуры — на сегодняшний день уже заменено более половины путей. Завершить все работы планируется в 2026 году. В компании ООО "Экологические проекты" рассказали НИА "Нижний Новгород", какие участки будут отремонтированы в следующем году.

Так, в нагорной части обновление путей пройдет на разворотном кольце в Лапшихе и на улице Сусловой — до трамвайного депо №1.

В заречной части ремонт охватит несколько направлений: от проспекта Кирова через Соцгород 1 до проспекта Молодежного, улицу Октябрьской революции, путепровод Восточный, улицу Чкалова, а также участок от петли на улице Игарской через улицу Новикова-Прибоя до путепровода Восточного.

Кроме того, обновление пройдет на петле у Северной проходной, проспекте Ленина, в районе 6-й проходной, на кольце у Московского вокзала и по маршруту от парка "Дубки" до площади Комсомольской, включая саму площадь.

Добавим, что на сайте ЕГРЗ появилась информация об одобрении проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Создание имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Нижнем Новгороде (Этап 1.4.1.1: Создание трамвайной линии на участке Узел Комсомольская площадь)". Как мы выяснили у ООО "Экологические проекты", речь идет о замене путей на действующем трамвайном узле на площади Комсомольской. Эти работы также запланированы на 2026 год.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции трамвайного депо №1 в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы.

Напомним, проект модернизации трамвайной инфраструктуры города стартовал в 2022 году. В его рамках будут реконструированы 150 километров трамвайных путей, 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо, а также закуплены 170 современных вагонов. Общий объем инвестиций превышает 50 млрд рублей.