Нижегородские трамваи №18 и №2 возобновили движение

В Нижнем Новгороде трамваи №18 и №27 возвращаются к регулярной работе по привычным направлениям. Об этом сообщили представители компании "Экологические проекты".
С 31 декабря трамвай №18 снова начал курсировать по кольцевому маршруту "Лапшиха – площадь Лядова – Лапшиха". В свою очередь, трамвай №27 выйдет на линию с 2 января 2026 года и будет следовать по маршруту "Трамвайное депо №1 – Московский вокзал".
Также с 31 декабря по полному городскому кольцу начал движение трамвай №2.
Ранее в Нижнем Новгороде проходила техническая обкатка трамвайных путей на нескольких участках. Работы проводились на улице Ильинской — от улицы Маслякова до улицы Добролюбова, а также на улицах Добролюбова, Октябрьской, Лыковой дамбе, на трамвайном кольце у Черного пруда и на улице Ошарской — от разворотного кольца в микрорайоне Лапшиха до улицы Белинского.
Напомним также, что на маршрутах №6 и №7 в Нижнем Новгороде стали курсировать трехсекционные трамваи "МиНиН".
