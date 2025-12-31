Нижегородские трамваи №18 и №2 возобновили движение Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде трамваи №18 и №27 возвращаются к регулярной работе по привычным направлениям. Об этом сообщили представители компании "Экологические проекты".

С 31 декабря трамвай №18 снова начал курсировать по кольцевому маршруту "Лапшиха – площадь Лядова – Лапшиха". В свою очередь, трамвай №27 выйдет на линию с 2 января 2026 года и будет следовать по маршруту "Трамвайное депо №1 – Московский вокзал".

Также с 31 декабря по полному городскому кольцу начал движение трамвай №2.

Ранее в Нижнем Новгороде проходила техническая обкатка трамвайных путей на нескольких участках. Работы проводились на улице Ильинской — от улицы Маслякова до улицы Добролюбова, а также на улицах Добролюбова, Октябрьской, Лыковой дамбе, на трамвайном кольце у Черного пруда и на улице Ошарской — от разворотного кольца в микрорайоне Лапшиха до улицы Белинского.

Напомним также, что на маршрутах №6 и №7 в Нижнем Новгороде стали курсировать трехсекционные трамваи "МиНиН".