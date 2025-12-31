Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Последние новости рубрики Общество
31 декабря 2025 12:17Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев в 2026 году
31 декабря 2025 11:43Нижегородские трамваи №18 и №2 возобновили движение
31 декабря 2025 11:12Опубликован график работы нижегородских подразделений ГАИ в новогодние праздники
31 декабря 2025 10:36Почти 199 млн рублей направят на ремонт парка 777-летия Нижнего Новгорода
31 декабря 2025 09:30Никитин поздравил нижегородцев с наступающим Новым годом — видео
31 декабря 2025 09:15Парковку запретят на Большой Покровской с 20 января
31 декабря 2025 08:47Нижегородский врач объяснил, чем алкоголь опасен даже в малых дозах
31 декабря 2025 08:13Почти 4 млн рублей вернули коммунальщики нижегородцам по требованию ГЖИ
31 декабря 2025 07:25Почти миллиард направят на строительство новой школы в Володарске
30 декабря 2025 20:00Новый корпус школы №1 построят в Сосновском
Общество

Нижегородские трамваи №18 и №2 возобновили движение

31 декабря 2025 11:43 Общество
Нижегородские трамваи №18 и №27 возобновили движение с 31 декабря

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде трамваи №18 и №27 возвращаются к регулярной работе по привычным направлениям. Об этом сообщили представители компании "Экологические проекты".

С 31 декабря трамвай №18 снова начал курсировать по кольцевому маршруту "Лапшиха – площадь Лядова – Лапшиха". В свою очередь, трамвай №27 выйдет на линию с 2 января 2026 года и будет следовать по маршруту "Трамвайное депо №1 – Московский вокзал".

Также с 31 декабря по полному городскому кольцу начал движение трамвай №2.

Ранее в Нижнем Новгороде проходила техническая обкатка трамвайных путей на нескольких участках. Работы проводились на улице Ильинской — от улицы Маслякова до улицы Добролюбова, а также на улицах Добролюбова, Октябрьской, Лыковой дамбе, на трамвайном кольце у Черного пруда и на улице Ошарской — от разворотного кольца в микрорайоне Лапшиха до улицы Белинского.

Напомним также, что на маршрутах №6 и №7 в Нижнем Новгороде стали курсировать трехсекционные трамваи "МиНиН".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Общественный транспорт Ремонтные работы Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
