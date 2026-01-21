ДТП с перевертышем произошло на М-7 в Нижегородской области Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Утром 21 января на трассе М-7 Нижний Новгород — Москва произошло ДТП с перевертышем.

По информации МЧС, на момент прибытия спасателей автомобиль лежал на боку. Пожарные стабилизировали машину, поставили её обратно на колёса и отключили аккумулятор, чтобы избежать возможного возгорания.

Девушка, находившаяся за рулем, не пострадала.

Спасатели напоминают: в зимний период водителям нужно быть особенно внимательными. При движении важно учитывать состояние дороги и погодные условия, снижать скорость и осторожно выполнять манёвры, особенно рядом с пешеходными переходами.

Ранее сообщалось, что женщина с 20-летним водительским стажем погибла в аварии на М-7 в Лысковском районе.