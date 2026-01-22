Водитель УАЗа погиб при столкновении с фурой в Нижегородской области Происшествия

Вечером 21 января в селе Карпуниха Уренского муниципального округа произошла смертельная авария с участием УАЗа и грузовика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

Около 18:20 водитель УАЗа 315148, выезжая с прилегающей территории на улицу Махалова, не уступил дорогу и столкнулся с большегрузом Volvo FM Truck с полуприцепом.

В результате столкновения водитель УАЗа скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП уточняются.

