Происшествия

Водитель УАЗа погиб при столкновении с фурой в Нижегородской области

22 января 2026 11:08 Происшествия
Водитель УАЗа погиб при столкновении с фурой в Нижегородской области

Вечером 21 января в селе Карпуниха Уренского муниципального округа произошла смертельная авария с участием УАЗа и грузовика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области. 

Около 18:20 водитель УАЗа 315148, выезжая с прилегающей территории на улицу Махалова, не уступил дорогу и столкнулся с большегрузом Volvo FM Truck с полуприцепом.

В результате столкновения водитель УАЗа скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что сотрудники Тоншаевской центральной районной больницы попали в ДТП в Уренском районе: водитель погиб на месте, а медсестру госпитализировали. 

Теги:
ДТП Смертность Уренский район
