Происшествия
25 января 2026 09:23Водителя, сбившего 21-летнего пешехода, ищут в Нижегородской области
24 января 2026 16:31Участница громкого скандала в Дивеевском районе убила маленького сына в Москве
24 января 2026 15:21Компанию из Павлова оштрафовали на 500 тысяч за взятку
24 января 2026 14:54В Лысковском округе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
24 января 2026 14:32Спецназ "Берсерк" первым оказал помощь пострадавшим в жутком ДТП под Арзамасом
24 января 2026 13:15Свыше 500 нижегородцев поймали пьяными за рулём с начала 2026 года
23 января 2026 19:25Нижегородец получил условный срок за контрабанду растения Гармала
23 января 2026 17:10Пилорама сгорела на 1296 кв. метрах в Нижегородской области
23 января 2026 16:17Электрошокеры, травматы и боеприпасы пытались пронести в нижегородские суды
23 января 2026 13:18Бывший аудитор нижегородской КСП выступил в суде по делу о взятках
Происшествия

Водителя, сбившего 21-летнего пешехода, ищут в Нижегородской области

25 января 2026 09:23
Водителя, сбившего 21-летнего пешехода, ищут в Нижегородской области

Фото: ГАИ по Нижегородской области

В Чкаловском округе Нижегородской области разыскивают водителя, сбившего мужчину и уехавшего с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ. 

Как уточняется, около 20:40 в приемный покой Чкаловской ЦРБ обратился 21-летний мужчина. Он рассказал, что попал под колеса авто, водитель которого не остановился после наезда. ДТП произошло 23 января в деревне Решетниково. Пострадавшего позже перевезли в медучреждение Заволжья.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося и ищут причастного к аварии водителя.

Ранее сообщалось, что в нижегородских автошколах введут новые правила обучения. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

