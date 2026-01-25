Водителя, сбившего 21-летнего пешехода, ищут в Нижегородской области

Фото:
В Чкаловском округе Нижегородской области разыскивают водителя, сбившего мужчину и уехавшего с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.
Как уточняется, около 20:40 в приемный покой Чкаловской ЦРБ обратился 21-летний мужчина. Он рассказал, что попал под колеса авто, водитель которого не остановился после наезда. ДТП произошло 23 января в деревне Решетниково. Пострадавшего позже перевезли в медучреждение Заволжья.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося и ищут причастного к аварии водителя.
Ранее сообщалось, что в нижегородских автошколах введут новые правила обучения.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+