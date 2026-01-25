Иномарка насмерть сбила пешехода под Богородском 25 января

Фото:
Пешеход, которому на вид 60 лет, погиб под колесами иномарки в Богородском муниципальном округе. Подробности рассказали в региональном управлении ГИБДД.
По данным правоохранителей, смертельная авария произошла на 425 км автодороги "Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород" в 6:45 25 января.
Водитель за рулем "китайца" Kaiyi ехал из Нижнего Новгорода в Богородск и, вероятно, не заметил мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. Потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разыскивается водитель, сбивший 21-летнего пешехода
