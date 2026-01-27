12 человек вошли в кадровый резерв нижегородской мэрии

Фото:
В администрации Нижнего Новгорода закончился конкурс по формированию кадрового резерва для назначения на высшие и главные должности муниципального управления.
Как рассказали в департаменте кадровой политики и развития муниципального управления мэрии, из 44 участников, прошедших конкурсные испытания, в кадровый резерв зачислены 12 человек, обладающих высокими управленческими качествами, лидерскими задатками и значительным профессиональным опытом.
На завершающем этапе конкурса кандидаты представили собственные проекты, нацеленные на развитие отдельных направлений деятельности городской администрации, показали управленческое мышление и креативные решения, продемонстрировали практические умения в области муниципального управления. Экспертную оценку конкурсантов проводили заместитель главы администрации города и приглашенные эксперты.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подчеркнул, что задачей пополнения кадрового резерва является подбор руководителей, которые ответственно подходят к управлению городом и ставят на первое место интересы горожан.
"Мы собираем команду руководителей, для которых работа на благо города означает заботиться о комфорте, безопасности и благополучии жителей. Важно, чтобы Нижний Новгород развивался не только экономически, но и оставался открытым, творческим и комфортным пространством для общения и человеческого тепла", - подчеркнул Шалабаев.
Сформированный кадровый резерв станет базой для дальнейшей работы администрации и будет использован при назначении руководителей, приверженных принципам продуктивного диалога с населением и устойчивого развития города.
