Департамент сельского хозяйства создали в нижегородской мэрии Политика

В администрации Нижнего Новгорода появилось новое структурное подразделение — департамент сельского хозяйства. Соответствующее постановление № 24 было подписано 13 января 2025 года и опубликовано на официальном сайте мэрии.

Возглавит департамент директор, которого назначит глава города. В своей деятельности он будет подчиняться первому заместителю главы администрации (сейчас это Денис Скалкин).

Ключевыми направлениями работы нового ведомства станут развитие сельскохозяйственного производства на территории города и поддержка агропромышленного комплекса.

В обязанности департамента войдёт организация государственной поддержки фермеров, проведение экономического анализа, создание благоприятного инвестиционного климата, а также ведение статистики по посевным площадям и поголовью сельскохозяйственных животных.

Кроме того, структура займётся развитием рынка сельхозпродукции, обучением и повышением квалификации фермеров, а также профориентацией в аграрной сфере.

Одной из задач департамента станет формирование реестра получателей государственной поддержки в агропромышленном комплексе.

Напомним, решение о создании департамента сельского хозяйства в администрации Нижнего Новгорода было принято после объединения с Кстовом.