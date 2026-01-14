У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
14 января 2026 16:00Департамент сельского хозяйства создали в нижегородской мэрии
14 января 2026 15:32Генпрокуратура потребовала с экс-сенатора Савельева почти 610 млн рублей
14 января 2026 13:17Анатолий Агеев назначен новым гендиректором ГУММиД
14 января 2026 12:33Дом связи освободили для нижегородского правительства на 70%
13 января 2026 17:58Глеб Никитин вошел в топ-10 глав регионов по упоминаемости в Telegram
13 января 2026 17:45Дума рассмотрит передачу кстовских ведомств в ведение Нижнего Новгорода
13 января 2026 11:15Нижегородский Дом правительства планируют сдать в первом квартале 2026 года
09 января 2026 12:18Захар Прилепин поблагодарил Родину за удар "Орешником" по Украине
05 января 2026 15:59Нижегородская область укрепляет деловые и образовательные связи с Киргизией
04 января 2026 12:00Борьбу с дропперами ужесточат в России
Политика

Департамент сельского хозяйства создали в нижегородской мэрии

14 января 2026 16:00 Политика
Департамент сельского хозяйства создали в нижегородской мэрии

В администрации Нижнего Новгорода появилось новое структурное подразделение — департамент сельского хозяйства. Соответствующее постановление № 24 было подписано 13 января 2025 года и опубликовано на официальном сайте мэрии.

Возглавит департамент директор, которого назначит глава города. В своей деятельности он будет подчиняться первому заместителю главы администрации (сейчас это Денис Скалкин).

Ключевыми направлениями работы нового ведомства станут развитие сельскохозяйственного производства на территории города и поддержка агропромышленного комплекса.

В обязанности департамента войдёт организация государственной поддержки фермеров, проведение экономического анализа, создание благоприятного инвестиционного климата, а также ведение статистики по посевным площадям и поголовью сельскохозяйственных животных.

Кроме того, структура займётся развитием рынка сельхозпродукции, обучением и повышением квалификации фермеров, а также профориентацией в аграрной сфере.

Одной из задач департамента станет формирование реестра получателей государственной поддержки в агропромышленном комплексе.

Напомним, решение о создании департамента сельского хозяйства в администрации Нижнего Новгорода было принято после объединения с Кстовом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода АПК Сельское хозяйство
Поделиться:
Новости по теме
11 января 2026 14:51Нижегородские фермеры получили субсидии на 43 млн рублей в 2025 году
24 декабря 2025 10:59Программу цифровой трансформации до 2031 года утвердили в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 08:00Нижегородская мэрия создала комиссию по регулированию продажи алкоголя
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных