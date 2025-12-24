Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Последние новости рубрики Экономика
24 декабря 2025 11:59В Нижегородской области принимают заявки на Акселерационную программу для соцпредпринимателей
24 декабря 2025 11:55Нижегородский изготовитель теплового оборудования увеличил выработку на 26%
24 декабря 2025 11:46Нижний Новгород направит 31,5 млн рублей на дорожную разметку в 2026 году
24 декабря 2025 11:15Нижегородские власти не запретят продажу алкоголя в новогодние праздники
24 декабря 2025 10:59Программу цифровой трансформации до 2031 года утвердили в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 08:00Нижегородская мэрия создала комиссию по регулированию продажи алкоголя
23 декабря 2025 20:00Павловского перевозчика уличили в ограничении конкуренции при закупках
23 декабря 2025 18:17Нижегородская мэрия оформит кредитную линию на полмиллиарда рублей
23 декабря 2025 16:48Новый мусорный полигон за 692 000 000 рублей построят в Дзержинске
23 декабря 2025 10:12Показатели нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" полностью выполнены в Нижегородской области
Экономика

Программу цифровой трансформации до 2031 года утвердили в Нижнем Новгороде

24 декабря 2025 10:59 Экономика
Программу цифровой трансформации до 2031 года утвердили в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде утвердили долгосрочную программу развития цифровых технологий на период с 2026 по 2031 год. Постановление №16326 было опубликовано на официальном сайте городской администрации 23 декабря 2025 года.

Ключевыми целями документа обозначены повышение качества муниципальных услуг за счёт цифровизации, расширение участия горожан в управлении городом, а также модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов власти.

Согласно программе, к 2031 году не менее 80% муниципальных услуг должны предоставляться в электронном виде. Кроме того, планируется, что все автоматизированные рабочие места в администрации будут работать на программном обеспечении российского производства. Такой же показатель — 100% — установлен и по уровню соответствия требованиям законодательства в области информационной безопасности.

На реализацию программы в течение шести лет из городского бюджета выделят 1,78 млрд рублей. В 2026 году предусмотрено финансирование в размере 256 млн рублей.

Средства направят на техническую поддержку действующих информационных систем, разработку и внедрение новых решений, закупку отечественного программного обеспечения и серверного оборудования, а также на обеспечение антивирусной защиты и другие сопутствующие нужды.

Программа вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из бюджета Нижегородской области направили свыше 1,5 млрд рублей на развитие цифровой среды.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Интернет цифровизация
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных