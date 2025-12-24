Программу цифровой трансформации до 2031 года утвердили в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде утвердили долгосрочную программу развития цифровых технологий на период с 2026 по 2031 год. Постановление №16326 было опубликовано на официальном сайте городской администрации 23 декабря 2025 года.

Ключевыми целями документа обозначены повышение качества муниципальных услуг за счёт цифровизации, расширение участия горожан в управлении городом, а также модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов власти.

Согласно программе, к 2031 году не менее 80% муниципальных услуг должны предоставляться в электронном виде. Кроме того, планируется, что все автоматизированные рабочие места в администрации будут работать на программном обеспечении российского производства. Такой же показатель — 100% — установлен и по уровню соответствия требованиям законодательства в области информационной безопасности.

На реализацию программы в течение шести лет из городского бюджета выделят 1,78 млрд рублей. В 2026 году предусмотрено финансирование в размере 256 млн рублей.

Средства направят на техническую поддержку действующих информационных систем, разработку и внедрение новых решений, закупку отечественного программного обеспечения и серверного оборудования, а также на обеспечение антивирусной защиты и другие сопутствующие нужды.

Программа вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из бюджета Нижегородской области направили свыше 1,5 млрд рублей на развитие цифровой среды.