Бузин назначен руководителем УАТК Нижнего Новгорода Политика

Андрей Бузин утверждён в должности руководителя управления административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии городской Думы по экологии, которое прошло 9 декабря 2025 года.

До официального назначения Бузин исполнял обязанности руководителя управления с сентября текущего года.

И.о. председателя комиссии, депутат Николай Сатаев, поздравил нового руководителя с утверждением в должности и выразил надежду, что его работа принесёт пользу жителям города.

Ранее управление возглавлял Максим Селезнёв. В июле он покинул пост в связи с переходом на новую должность — заместителя министра строительства Астраханской области.

Ранее сообщалось, что Светлана Ермолова из Нижегородской области была назначена министром здравоохранения Курской области. А нижегородца Алексея Исаева утвердили министром труда и социальной защиты ДНР.