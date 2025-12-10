Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
10 декабря 2025 19:11Бузин назначен руководителем УАТК Нижнего Новгорода
10 декабря 2025 15:19Артём Кавинов: "В каждой капитально отремонтированной школе всё выполнено по современным стандартам"
10 декабря 2025 14:58Глеб Никитин вошел в топ-10 губернаторов по итогам ноября
10 декабря 2025 11:32Соцгарантии защитникам Отечества расширены: ключевые инициативы партии стали законом
09 декабря 2025 17:12Еще 16 нижегородских муниципалитетов получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2025 году
09 декабря 2025 13:23ВАРМСУ представила доклад о развитии местного самоуправления на форуме в Москве
09 декабря 2025 10:25Минздрав РФ утвердил нижегородку Ермолову на пост министра Курской области
09 декабря 2025 09:43Никитин принял участие в заседании Совета при президенте по нацпроектам
08 декабря 2025 17:09Еще 5 нижегородских муниципалитетов получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2025 году
05 декабря 2025 18:12Экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов стал ветераном труда
Политика

Бузин назначен руководителем УАТК Нижнего Новгорода

10 декабря 2025 19:11 Политика
Бузин назначен руководителем УАТК Нижнего Новгорода

Андрей Бузин утверждён в должности руководителя управления административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии городской Думы по экологии, которое прошло 9 декабря 2025 года.

До официального назначения Бузин исполнял обязанности руководителя управления с сентября текущего года.

И.о. председателя комиссии, депутат Николай Сатаев, поздравил нового руководителя с утверждением в должности и выразил надежду, что его работа принесёт пользу жителям города.

Ранее управление возглавлял Максим Селезнёв. В июле он покинул пост в связи с переходом на новую должность — заместителя министра строительства Астраханской области.

Ранее сообщалось, что Светлана Ермолова из Нижегородской области была назначена министром здравоохранения Курской области. А нижегородца Алексея Исаева утвердили министром труда и социальной защиты ДНР.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Гордума Назначения
Поделиться:
Новости по теме
10 декабря 2025 16:26Андрей Прошин назначен главным тренером нижегородского ФК "Волна"
03 декабря 2025 12:41Дмитриев вновь переизбран ректором НГТУ
28 ноября 2025 14:55Михаил Быстряков назначен министром информполитики Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных