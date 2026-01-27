Никитин утвердил программу сотрудничества со странами ШОС на три года Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал комплексную программу взаимодействия региона со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на ближайшие три года. Программа продолжает политику, начатую в 2023 году, когда Нижегородская область первой в России разработала подобное стратегическое партнерство.

"Объем внешней торговли Нижегородской области со странами ШОС удвоился за последние шесть лет и сейчас составляет половину всего внешнеторгового оборота региона. Мы имеем активные связи с 17 регионами государств-членов ШОС: шесть из них расположены в Китае, шесть — в Узбекистане и пять — в Беларуси. Сотрудничество на региональном уровне способствует развитию не только экономических связей, но и образовательных и культурных контактов. Примером плодотворного международного обмена служит конференция "ЦИПР", где ежегодно встречаются представители IT-индустрии стран ШОС", - подчеркнул Глеб Никитин.

Взаимодействие Нижегородской области с партнерами из ШОС характеризуется активными торговыми операциями: регион экспортирует транспортные средства, электронику, химическую продукцию и лекарственные препараты, импортируя в основном сельскохозяйственную продукцию, технику и оборудование.

Новая программа предусматривает более 80 мероприятий в различных областях, включая экономику, сельское хозяйство, молодежную политику и цифровую сферу. Особое внимание уделяется налаживанию межрегионального сотрудничества, организации бизнес-миссий, семинаров, фестивалей и выставок.

В образовательном разделе программы упор делается на стимулирование академической мобильности студентов, организации стажировок и участии университетов Нижегородской области в международных образовательных форумах.

"Комплексная программа на 2023-2025 годы, принятая в 2023 году, включала множество мероприятий в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, спорта, медицины и молодежной политики. Все они были успешно выполнены, что свидетельствует о заинтересованности сторон в углублении взаимовыгодного сотрудничества. Я уверена, что новая программа придаст новый импульс нашему сотрудничеству", - отметила министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева.

Гусева добавила, что программа на 2026-2028 годы предназначена для укрепления достигнутых успехов и продвижения тесных взаимоотношений между Нижегородской областью и странами ШОС, способствуя укреплению доверия и доброжелательного сотрудничества.

Напомним, что с 2025 года в России реализуется национальный проект "Международная кооперация и экспорт", разработанный по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проект включает три федеральных компонента: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

Ранее сообщалось, что в 2025 году Нижегородская область и Китай реализовали порядка 50 совместных инициатив.