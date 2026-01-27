Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
27 января 2026 17:26Никитин утвердил программу сотрудничества со странами ШОС на три года
27 января 2026 14:30Схему одномандатных округов изменят в Нижегородской области
27 января 2026 14:1212 человек вошли в кадровый резерв нижегородской мэрии
26 января 2026 17:2923 государственных и муниципальных служащих наградили в Нижегородской области
26 января 2026 16:57Люлин вошел в топ-5 руководителей региональных парламентов за 2025 год
23 января 2026 18:48Эксперт-мониторинг событий с 16 по 23 января 2026 года от АНО "Минин-центр"
23 января 2026 16:57Замгубернатора Олега Берковича экстренно прооперировали в Москве
23 января 2026 15:55Андрей Гнеушев поздравил сотрудников облправительства с Днем госслужащего
23 января 2026 15:16Олег Шмелев покидает пост главы Ковернинского округа
23 января 2026 11:46"Лидеры Нижегородской области" дошли до Москвы
Политика

Никитин утвердил программу сотрудничества со странами ШОС на три года

27 января 2026 17:26 Политика
Никитин утвердил программу сотрудничества со странами ШОС на три года

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал комплексную программу взаимодействия региона со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на ближайшие три года. Программа продолжает политику, начатую в 2023 году, когда Нижегородская область первой в России разработала подобное стратегическое партнерство.

"Объем внешней торговли Нижегородской области со странами ШОС удвоился за последние шесть лет и сейчас составляет половину всего внешнеторгового оборота региона. Мы имеем активные связи с 17 регионами государств-членов ШОС: шесть из них расположены в Китае, шесть — в Узбекистане и пять — в Беларуси. Сотрудничество на региональном уровне способствует развитию не только экономических связей, но и образовательных и культурных контактов. Примером плодотворного международного обмена служит конференция "ЦИПР", где ежегодно встречаются представители IT-индустрии стран ШОС", - подчеркнул Глеб Никитин.

Взаимодействие Нижегородской области с партнерами из ШОС характеризуется активными торговыми операциями: регион экспортирует транспортные средства, электронику, химическую продукцию и лекарственные препараты, импортируя в основном сельскохозяйственную продукцию, технику и оборудование.

Новая программа предусматривает более 80 мероприятий в различных областях, включая экономику, сельское хозяйство, молодежную политику и цифровую сферу. Особое внимание уделяется налаживанию межрегионального сотрудничества, организации бизнес-миссий, семинаров, фестивалей и выставок.

В образовательном разделе программы упор делается на стимулирование академической мобильности студентов, организации стажировок и участии университетов Нижегородской области в международных образовательных форумах.

"Комплексная программа на 2023-2025 годы, принятая в 2023 году, включала множество мероприятий в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, спорта, медицины и молодежной политики. Все они были успешно выполнены, что свидетельствует о заинтересованности сторон в углублении взаимовыгодного сотрудничества. Я уверена, что новая программа придаст новый импульс нашему сотрудничеству", - отметила министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева.

Гусева добавила, что программа на 2026-2028 годы предназначена для укрепления достигнутых успехов и продвижения тесных взаимоотношений между Нижегородской областью и странами ШОС, способствуя укреплению доверия и доброжелательного сотрудничества.

Напомним, что с 2025 года в России реализуется национальный проект "Международная кооперация и экспорт", разработанный по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проект включает три федеральных компонента: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

Ранее сообщалось, что в 2025 году Нижегородская область и Китай реализовали порядка 50 совместных инициатив.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
05 января 2026 15:59Нижегородская область укрепляет деловые и образовательные связи с Киргизией
05 декабря 2025 12:46Глеб Никитин рассказал о сотрудничестве региона с Узбекистаном
15 ноября 2025 11:10Нижегородская область укрепляет культурные и образовательные связи с Бразилией
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных