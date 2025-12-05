Глеб Никитин рассказал о сотрудничестве региона с Узбекистаном Экономика

Фото: пресс-служба первого заместителя председателя правительства РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, которое прошло при участии первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Во время встречи глава региона рассказал о ключевых направлениях взаимодействия между Нижегородской областью и узбекистанскими партнёрами. По его словам, Узбекистан сегодня входит в число стратегически значимых экономических партнёров региона.

"Между правительством Нижегородской области и шестью регионами Узбекистана заключены соглашения о сотрудничестве. Ведётся активная совместная работа в различных отраслях. За девять месяцев 2025 года товарооборот между нашими территориями вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметил Глеб Никитин.

Он также представил успешные примеры кооперации и подчеркнул заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества.

"Мы предлагаем возобновить обсуждение проектов по производству дробильно-сортировочного оборудования, а также базальтовых стройматериалов. Перспективными направлениями считаем металлургию, энергетическое машиностроение и переработку промышленных отходов", — добавил губернатор.

Отдельное внимание Никитин уделил возможностям реализации совместных промышленных инвестпроектов на территории особой экономической зоны "Кулибин". Кроме того, он предложил рассмотреть создание и совместное управление объектами инвестиционной инфраструктуры уже на территории Узбекистана.

Важной темой встречи стало и развитие образовательного взаимодействия. Губернатор предложил организовать академические обмены между студентами IT-специальностей. В настоящее время между вузами двух стран действует около 60 соглашений. За последние три года количество студентов из Узбекистана в Нижегородской области выросло в 1,7 раза.

Также обсуждалось сотрудничество в сфере туризма. Глеб Никитин сообщил, что прорабатываются совместные туристические маршруты, в том числе с участием горнолыжного комплекса "Амирсой" в Ташкентской области.

"Мы взаимодействуем с Навоийской, Кашкадарьинской, Джизакской и Бухарской областями. С марта 2023 года авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла два рейса в неделю в Нижний Новгород, а с апреля 2024 года — уже три", — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что у Нижегородской области появился шестой регион-партнер в Узбекистане. Кроме того, стороны договорились об укреплении сотрудничества.