Нижегородская область укрепляет культурные и образовательные связи с Бразилией

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область укрепляет культурные и образовательные связи с Бразилией.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, заместитель губернатора Олег Беркович провёл встречу с делегацией Бразилии, которую возглавил чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в России Сержио Родригес дос Сантос. Визит состоялся в рамках развития двустороннего сотрудничества в сфере культуры, образования и науки.

Стороны подвели итоги совместных мероприятий, проведённых в Нижнем Новгороде, и обсудили перспективы взаимодействия на ближайшие годы. Особое внимание уделили вопросам привлечения студентов из Бразилии в нижегородские вузы.

"Наш регион по праву считается одним из ведущих научно-образовательных и инновационных центров Российской Федерации. У нас ежегодно обучается порядка семи тысяч иностранных студентов. К сожалению, лишь два студента из Бразилии проходят обучение в регионе - в ННГУ имени Н.И. Лобачевского, но уверен, что эта цифра может быть в разы выше", - отметил Олег Беркович.

Он также подчеркнул, что Нижегородская область уже активно взаимодействует с Бразилией в культурной сфере: в регионе проходит Фестиваль бразильского кино (12+), а в рамках "Клуба дружбы" организованы курсы португальского языка.

Сержио Родригес дос Сантос выразил заинтересованность в расширении научно-образовательных связей с регионом и подчеркнул значимость Нижнего Новгорода как центра культуры и науки. Он также поддержал идею создания совместного фильма о Надежде Булычевой — оперной певице из Нижегородской области, которая в XIX веке выкупила из рабства семь бразильских женщин.

Кроме того, участники встречи обсудили развитие межрегионального сотрудничества. Уже сегодня Городецкий округ взаимодействует с муниципалитетом Триндади, а Воскресенский — с городом Кампина-дас-Миссойнс. В перспективе — установление побратимских связей между Дзержинском и городом Жундиаи, а также партнёрство с бразильскими штатами Баия, Сан-Паулу и Риу-Гранди-ду-Сул.

В завершение встречи гостям представили фотоработы Марка Ферреса из фондов Русского музея фотографии. Также делегация посетила Нижегородский кремль, выставку Виктора Васнецова в Манеже и почтила память павших в Великой Отечественной войне у Вечного огня.

Ранее сообщалось, что нижегородские муниципалитеты установили взаимодействие с 85 зарубежными городами 28 стран мира.