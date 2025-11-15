Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
15 ноября 2025 11:10Нижегородская область укрепляет культурные и образовательные связи с Бразилией
14 ноября 2025 17:45Эксперт-мониторинг событий с 7 по 14 ноября 2025 года от АНО "Минин-центр"
13 ноября 2025 16:51Евгений Люлин рассказал молодым политикам, как добиться результата на госслужбе
13 ноября 2025 13:45Асафов объяснил, почему служение — ключ к стратегическому развитию страны
12 ноября 2025 17:58Евгений Люлин: "Талантливую молодежь важно включать в политику вне зависимости от партий"
12 ноября 2025 15:59На заседании комиссии Госсовета обсудили кадровое обеспечение проектов техлидерства
12 ноября 2025 15:36Евгений Люлин: Талантливую молодежь важно включать в политику вне зависимости от партий
12 ноября 2025 12:21Гордума утвердила новый Устав Нижнего Новгорода
12 ноября 2025 11:56Губернатор изменил порядок выдвижения глав МСУ в Нижегородской области
12 ноября 2025 09:00Никитин отметил успехи Нижегородской области в модернизации госуправления
Политика

Нижегородская область укрепляет культурные и образовательные связи с Бразилией

15 ноября 2025 11:10 Политика
Нижегородская область укрепляет культурные и образовательные связи с Бразилией

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область укрепляет культурные и образовательные связи с Бразилией. 

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, заместитель губернатора Олег Беркович провёл встречу с делегацией Бразилии, которую возглавил чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в России Сержио Родригес дос Сантос. Визит состоялся в рамках развития двустороннего сотрудничества в сфере культуры, образования и науки.

Стороны подвели итоги совместных мероприятий, проведённых в Нижнем Новгороде, и обсудили перспективы взаимодействия на ближайшие годы. Особое внимание уделили вопросам привлечения студентов из Бразилии в нижегородские вузы.

"Наш регион по праву считается одним из ведущих научно-образовательных и инновационных центров Российской Федерации. У нас ежегодно обучается порядка семи тысяч иностранных студентов. К сожалению, лишь два студента из Бразилии проходят обучение в регионе - в ННГУ имени Н.И. Лобачевского, но уверен, что эта цифра может быть в разы выше", - отметил Олег Беркович.

Он также подчеркнул, что Нижегородская область уже активно взаимодействует с Бразилией в культурной сфере: в регионе проходит Фестиваль бразильского кино (12+), а в рамках "Клуба дружбы" организованы курсы португальского языка. 

Сержио Родригес дос Сантос выразил заинтересованность в расширении научно-образовательных связей с регионом и подчеркнул значимость Нижнего Новгорода как центра культуры и науки. Он также поддержал идею создания совместного фильма о Надежде Булычевой — оперной певице из Нижегородской области, которая в XIX веке выкупила из рабства семь бразильских женщин.

Кроме того, участники встречи обсудили развитие межрегионального сотрудничества. Уже сегодня Городецкий округ взаимодействует с муниципалитетом Триндади, а Воскресенский — с городом Кампина-дас-Миссойнс. В перспективе — установление побратимских связей между Дзержинском и городом Жундиаи, а также партнёрство с бразильскими штатами Баия, Сан-Паулу и Риу-Гранди-ду-Сул.

В завершение встречи гостям представили фотоработы Марка Ферреса из фондов Русского музея фотографии. Также делегация посетила Нижегородский кремль, выставку Виктора Васнецова в Манеже и почтила память павших в Великой Отечественной войне у Вечного огня.

Ранее сообщалось, что нижегородские муниципалитеты установили взаимодействие с 85 зарубежными городами 28 стран мира.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
культура Международное сотрудничество Олег Беркович
Поделиться:
Новости по теме
26 октября 2025 11:45Нижегородские IT-компании могут открыть свои представительства в Сербии
24 октября 2025 12:59Нижегородская область будет развивать промышленное сотрудничество с китайским городом Сучжоу
23 октября 2025 10:45Шестой регион-партнер в Узбекистане появился у Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных