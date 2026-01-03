Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Общество

Бастрыкин потребовал отчет по делу о 15-летней проблеме с водой в Селеме

03 января 2026 14:16 Общество
Бастрыкин потребовал отчет по делу о 15-летней проблеме с водой в Селеме

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела, связанного с качеством водоснабжения в селе Селема Арзамасского округа Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. 

Жители населенного пункта на протяжении длительного времени обращают внимание на серьезные проблемы с водой. По их словам, уже более 15 лет из кранов течет ржавая вода, которая не подходит для питья и бытового использования. В результате людям приходится приобретать воду за собственные средства.

В сообщении отмечается, что региональный СК ранее неоднократно заводил уголовные дела по данному факту, в том числе по прямым поручениям Бастрыкина. Однако эти решения впоследствии отменялись прокурорами. 

И вот следователи вновь возбудили дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по региону Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования и принятых мерах. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат СК.

Александр Бастрыкин Арзамасский район ЖКХ
