Бастрыкин потребовал отчет по делу о 15-летней проблеме с водой в Селеме Общество

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела, связанного с качеством водоснабжения в селе Селема Арзамасского округа Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Жители населенного пункта на протяжении длительного времени обращают внимание на серьезные проблемы с водой. По их словам, уже более 15 лет из кранов течет ржавая вода, которая не подходит для питья и бытового использования. В результате людям приходится приобретать воду за собственные средства.

В сообщении отмечается, что региональный СК ранее неоднократно заводил уголовные дела по данному факту, в том числе по прямым поручениям Бастрыкина. Однако эти решения впоследствии отменялись прокурорами.

И вот следователи вновь возбудили дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по региону Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования и принятых мерах. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат СК.