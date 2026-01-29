Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
29 января 2026 12:52ЗСНО приняло новую схему одномандатных округов на ближайшие 10 лет
29 января 2026 11:53Озвучены имена возможных кандидатов на пост сенатора от Нижегородской области
29 января 2026 11:29Алексей Васильев назначен врио главы Ковернинского округа
29 января 2026 09:56Глеб Никитин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
28 января 2026 18:26"Единая Россия" и кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии
28 января 2026 17:13ЗСНО выберет нового сенатора вместо Вайнберга в феврале
28 января 2026 12:09Валентина Матвиенко вручила Александру Вайнбергу почетную грамоту
28 января 2026 10:43Нижегородский сенатор Александр Вайнберг уходит на СВО
28 января 2026 08:30Экс-гитарист "Любэ" Вайнберг досрочно покинет Совет Федерации
27 января 2026 17:26Никитин утвердил программу сотрудничества со странами ШОС на три года
Политика

ЗСНО приняло новую схему одномандатных округов на ближайшие 10 лет

29 января 2026 12:52 Политика
ЗСНО приняло новую схему одномандатных округов на ближайшие 10 лет

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутаты Заксобрания Нижегородской области утвердили новую схему границ одномандатных избирательных округов, которая будет действовать в течение ближайших десяти лет. Решение принято на заседании 29 января и связано с подготовкой к выборам депутатов регионального парламента в 2026 году.

Проект схемы разработан на основе предложений избирательной комиссии. Как отметили на заседании, принятие документа — ключевой этап избирательного процесса. Новая структура округов учитывает изменения в численности населения и миграционные тенденции, а также обеспечивает соблюдение принципа равного представительства избирателей.

Особое внимание при формировании округов уделялось территориальной компактности и учету интересов местных сообществ.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин отметил, что главная цель — обеспечить максимальную доступность избирательных участков и гарантировать, чтобы каждый голос был учтен. По его словам, утверждение схемы создает понятные и стабильные правила для всех участников выборов на длительную перспективу.

Председатель профильного комитета по вопросам госвласти Владимир Паков подчеркнул, что работа над документом велась совместно с экспертами и представителями муниципальных образований. Принятая схема поможет равномерно распределить нагрузку на избирательные комиссии и обеспечить удобство для избирателей в день голосования.

Согласно решению депутатов, документ вступает в силу с момента принятия. Он будет опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и в газете "Нижегородские новости".

Полный текст постановления с описанием границ всех 25 избирательных округов размещен на сайте ЗСНО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Законодательное собрание МСУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных