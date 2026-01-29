ЗСНО приняло новую схему одномандатных округов на ближайшие 10 лет Политика

Депутаты Заксобрания Нижегородской области утвердили новую схему границ одномандатных избирательных округов, которая будет действовать в течение ближайших десяти лет. Решение принято на заседании 29 января и связано с подготовкой к выборам депутатов регионального парламента в 2026 году.

Проект схемы разработан на основе предложений избирательной комиссии. Как отметили на заседании, принятие документа — ключевой этап избирательного процесса. Новая структура округов учитывает изменения в численности населения и миграционные тенденции, а также обеспечивает соблюдение принципа равного представительства избирателей.

Особое внимание при формировании округов уделялось территориальной компактности и учету интересов местных сообществ.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин отметил, что главная цель — обеспечить максимальную доступность избирательных участков и гарантировать, чтобы каждый голос был учтен. По его словам, утверждение схемы создает понятные и стабильные правила для всех участников выборов на длительную перспективу.

Председатель профильного комитета по вопросам госвласти Владимир Паков подчеркнул, что работа над документом велась совместно с экспертами и представителями муниципальных образований. Принятая схема поможет равномерно распределить нагрузку на избирательные комиссии и обеспечить удобство для избирателей в день голосования.

Согласно решению депутатов, документ вступает в силу с момента принятия. Он будет опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и в газете "Нижегородские новости".

Полный текст постановления с описанием границ всех 25 избирательных округов размещен на сайте ЗСНО.