Общество

Число избирателей в Нижегородской области превысило 2,4 млн человек

Число избирателей в Нижегородской области превысило 2,4 млн человек

Фото: Кира Мишина

По состоянию на 1 января 2026 года в Нижегородской области зарегистрировано 2 456 614 избирателей. Такие данные приводит ГАС "Выборы", сообщили в региональном избиркоме.

Наибольшее количество граждан с активным избирательным правом проживает в Нижнем Новгороде. В административном центре региона зарегистрировано 1 086 194 избирателя.

Среди других муниципалитетов с высокой численностью избирателей выделяются Дзержинск, где зарегистрировано 177 607 человек, Арзамас с 105 994 избирателями и Бор, где их насчитывается 98 257.

Напомним, численность избирателей и участников референдума в России официально фиксируется дважды в год — на 1 января и на 1 июля.

Право голосовать имеют граждане РФ, достигшие 18 лет на день голосования. В то же время не могут принимать участие в выборах лица, признанные судом недееспособными, а также те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области утвердили новую схему избирательных округов.

