Число избирателей в Нижегородской области превысило 2,4 млн человек

По состоянию на 1 января 2026 года в Нижегородской области зарегистрировано 2 456 614 избирателей. Такие данные приводит ГАС "Выборы", сообщили в региональном избиркоме.
Наибольшее количество граждан с активным избирательным правом проживает в Нижнем Новгороде. В административном центре региона зарегистрировано 1 086 194 избирателя.
Среди других муниципалитетов с высокой численностью избирателей выделяются Дзержинск, где зарегистрировано 177 607 человек, Арзамас с 105 994 избирателями и Бор, где их насчитывается 98 257.
Напомним, численность избирателей и участников референдума в России официально фиксируется дважды в год — на 1 января и на 1 июля.
Право голосовать имеют граждане РФ, достигшие 18 лет на день голосования. В то же время не могут принимать участие в выборах лица, признанные судом недееспособными, а также те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области утвердили новую схему избирательных округов.
