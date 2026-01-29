Нижегородцев предупредили о снегопаде ночью 30 января

Фото:
Жителей Нижегородской области предупредили о снегопаде ночью 30 января. Прогноз ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" предоставило региональное управление МЧС.
По данным ведомства, из-за непогоды возможны пробки на дорогах и рост числа ДТП. Также может быть скорректирована работа аэропорта.
Нижегородцев просят держаться подальше от стен зданий и нависшего снега, а еще по возможности воздержаться от поездок по городу.
Ранее стало известно, что с 31 января в Нижегородскую область придут аномальные морозы.
