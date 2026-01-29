Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Последние новости рубрики Общество
29 января 2026 14:29Мобильный интернет МегаФона набрал скорость на дороге в Чувашию
29 января 2026 14:27Аномальные морозы возвращаются в Нижегородскую область
29 января 2026 14:19Троих пропавших детей разыскивают в Нижегородской области
29 января 2026 13:50Нижегородская мэрия утвердила новые доплаты и нормы нагрузки для учителей
29 января 2026 13:33Первый том Красной книги подготовили к переизданию в Нижегородской области
29 января 2026 12:45Группы по борьбе с терроризмом созданы в Нижнем Новгороде
29 января 2026 12:29Нижегородский военком призвал не путать резервистов с военными
29 января 2026 12:12Внедрение демографического стандарта на предприятиях обсудили в Нижнем Новгороде
29 января 2026 11:56От месторождения до порта: МегаФон создал частную LTE-сеть для угольного гиганта
29 января 2026 11:00Ремонт путепровода у Мызинского моста планируют возобновить в марте
Общество

Аномальные морозы возвращаются в Нижегородскую область

29 января 2026 14:27 Общество
Аномальные морозы возвращаются в Нижегородскую область

Фото: Анастасия Назарова

Главное управление МЧС по Нижегородской области предупредило жителей региона о приближении аномальных холодов, которые установятся с 31 января по 5 февраля.

По данным ведомства, в этот период в Нижнем Новгороде и районах области ожидается аномально низкая температура, при которой среднесуточные показатели окажутся на 7-14°C ниже климатических норм (обычная норма варьируется от -9 до -13 °C).

Спасательные службы обращают внимание, что в условиях сильного холода возрастает риск чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных сетях, энергетических объектах и линиях электропередач из-за их перегрузки. Также вероятно увеличение числа бытовых пожаров, вызванных чрезмерной нагрузкой на электрические сети и неисправностью бытового оборудования (газовых приборов, электрических обогревателей и печей).

МЧС призывает нижегородцев в указанные дни по возможности избегать дальних путешествий и продолжительных прогулок на свежем воздухе, ограничить пребывание на улице и на высоте. Категорически не рекомендуется использовать самодельные или неисправные электронагревательные приборы. Также запрещено обогревать помещения газовой плитой, так как это чревато отравлением угарным газом.

Ранее нижегородцам напомнили, как правильно согревать замерзшие руки в мороз.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
МЧС Погода Снег
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных