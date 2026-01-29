Аномальные морозы возвращаются в Нижегородскую область Общество

Фото: Анастасия Назарова

Главное управление МЧС по Нижегородской области предупредило жителей региона о приближении аномальных холодов, которые установятся с 31 января по 5 февраля.

По данным ведомства, в этот период в Нижнем Новгороде и районах области ожидается аномально низкая температура, при которой среднесуточные показатели окажутся на 7-14°C ниже климатических норм (обычная норма варьируется от -9 до -13 °C).

Спасательные службы обращают внимание, что в условиях сильного холода возрастает риск чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных сетях, энергетических объектах и линиях электропередач из-за их перегрузки. Также вероятно увеличение числа бытовых пожаров, вызванных чрезмерной нагрузкой на электрические сети и неисправностью бытового оборудования (газовых приборов, электрических обогревателей и печей).

МЧС призывает нижегородцев в указанные дни по возможности избегать дальних путешествий и продолжительных прогулок на свежем воздухе, ограничить пребывание на улице и на высоте. Категорически не рекомендуется использовать самодельные или неисправные электронагревательные приборы. Также запрещено обогревать помещения газовой плитой, так как это чревато отравлением угарным газом.

