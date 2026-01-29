Нижний Новгород стоит в 10-балльных пробках

Фото:
Нижний Новгород снова сковали 10-балльные пробки. На столицу Приволжья снова обрушился снегопад, который продолжится ночью.
По данным сервиса "Яндекс Пробки", в верхней части огромный затор образовался на улице Белинского, причем в обоих направлениях. Традиционно "стоит" исторический центр: Алексеевская, Ошарская, Звездинка, Ильинская, Горького и др. Кроме того, автомобили медленно едут на подъездах к площади Сенной и в районе площади Лядова.
Еще прямо сейчас проезд затруднен по улицам Ванеева, Родионова, Бориса Панина.
В заречной части пробки на улицах Новикова-Прибоя, Кузбасской и проспекте Ленина. Затруднено движение по улицам Баумана, Героя Попова, а также на проспекте Бусыгина. Кроме того, большой затор наблюдается в районе Московского вокзала и на прилегающих к нему улицах.
Фактически остановилось движение на Бурнаковском проезде: "красным" отмечены обе полосы движения. Затруднения возникают на улицах Коминтерна, Ярошенко, а также при проезде Московского шоссе и проспекта Героев.
Ранее сообщалось, что в январе в Нижнем Новгороде выпало более 200% месячной нормы осадков. К уборке снега привлекли студентов и чиновников.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+