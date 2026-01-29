Нижний Новгород стоит в 10-балльных пробках Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Нижний Новгород снова сковали 10-балльные пробки. На столицу Приволжья снова обрушился снегопад, который продолжится ночью.

По данным сервиса "Яндекс Пробки", в верхней части огромный затор образовался на улице Белинского, причем в обоих направлениях. Традиционно "стоит" исторический центр: Алексеевская, Ошарская, Звездинка, Ильинская, Горького и др. Кроме того, автомобили медленно едут на подъездах к площади Сенной и в районе площади Лядова.

Еще прямо сейчас проезд затруднен по улицам Ванеева, Родионова, Бориса Панина.

В заречной части пробки на улицах Новикова-Прибоя, Кузбасской и проспекте Ленина. Затруднено движение по улицам Баумана, Героя Попова, а также на проспекте Бусыгина. Кроме того, большой затор наблюдается в районе Московского вокзала и на прилегающих к нему улицах.

Фактически остановилось движение на Бурнаковском проезде: "красным" отмечены обе полосы движения. Затруднения возникают на улицах Коминтерна, Ярошенко, а также при проезде Московского шоссе и проспекта Героев.

Ранее сообщалось, что в январе в Нижнем Новгороде выпало более 200% месячной нормы осадков. К уборке снега привлекли студентов и чиновников.