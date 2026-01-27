Чиновников и студентов привлекут к уборке снега в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Более 20 сантиметров снега может выпасть в Нижнем Новгороде во вторник, 27 января. Об этом утром сообщили в пресс-службе городской администраци.

По данным мэрии, техника и бригады уже работают. Сначала расчищают городские магистрали во избежание внештатных ситуаций на дорогах. Водителей в очередной раз просят не бросать машины на обочинах проезжих частей, а также убирать автомобили на время уборки при соответствующих дорожных знаках.

Накануне снегопада мэр Юрий Шалабаев написал в соцсетях, что муниципалитет намерен задействовать дополнительное количество техники и людей для уборки снега. В частности, к этой работе привлекут сотрудников районных администраций, подведомственных организаций и АО "ОКО".

"Знаю еще, что студенты тоже откликнулись и будут собирать свои команды для очистки территории. Ситуация предстоит тяжелая, и проблем, чего уж тут говорить, не избежать, но будем с ними справляться", - добавил Шалабаев.

Сообщалось, что в ближайшие четыре дня ожидается более 70 см снега. МЧС даже обратилось к нижегородцам в связи с непогодой.

Также напомним, что в конце января жителей региона ждут температурные качели.