Чиновников и студентов привлекут к уборке снега в Нижнем Новгороде

Фото:
Более 20 сантиметров снега может выпасть в Нижнем Новгороде во вторник, 27 января. Об этом утром сообщили в пресс-службе городской администраци.
По данным мэрии, техника и бригады уже работают. Сначала расчищают городские магистрали во избежание внештатных ситуаций на дорогах. Водителей в очередной раз просят не бросать машины на обочинах проезжих частей, а также убирать автомобили на время уборки при соответствующих дорожных знаках.
Накануне снегопада мэр Юрий Шалабаев написал в соцсетях, что муниципалитет намерен задействовать дополнительное количество техники и людей для уборки снега. В частности, к этой работе привлекут сотрудников районных администраций, подведомственных организаций и АО "ОКО".
"Знаю еще, что студенты тоже откликнулись и будут собирать свои команды для очистки территории. Ситуация предстоит тяжелая, и проблем, чего уж тут говорить, не избежать, но будем с ними справляться", - добавил Шалабаев.
Сообщалось, что в ближайшие четыре дня ожидается более 70 см снега. МЧС даже обратилось к нижегородцам в связи с непогодой.
Также напомним, что в конце января жителей региона ждут температурные качели.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+